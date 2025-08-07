Мощные магнитные бури обрушатся на Землю 8 и 9 августа 7.08.2025, 2:36

Что ждать белорусам.

Мощные магнитные бури обрушатся на Землю 8 и 9 августа – что ждать белорусам. Подробности озвучили в официальном телеграм-канале лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН и ИСЗФ СО РАН.

«Неделя геомагнитных возмущений начнется в пятницу, 8 августа с прилета к Земле выброса солнечной массы», - говорится в сообщении.

Специалисты поясняют: согласно прогнозным моделям, крупная корональная дыра, которая сейчас наблюдается на стороне Солнца, обращенной к Земле, начнет активно действовать на планету уже 8 августа. Скорость солнечного ветра около орбиты Земли (сейчас она составляет примерно 400 километров в секунду) начнет увеличиваться уже 7 августа. А к 8 и 9 августа – выйдет на значения примерно 600 – 700 километров в секунду.

Ученые уточняют, что на указанном уровне скорость будет держаться как минимум до середины будущей недели. Из-за этого нагрузка на магнитное поле планеты в обозначенный период резко возрастет.

«Пик сопутствующих геомагнитных возмущений ожидается в ближайшие пятницу и субботу», - обратили внимание в сообщении.

По информации специалистов, возможны сильные магнитные уровня G3.

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