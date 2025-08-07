закрыть
7 августа 2025
Ученые разгадали тайну странных космических сигналов

  • 7.08.2025, 10:51
Ученые разгадали тайну странных космических сигналов

Как оказалось, это не просто нейтронные звезды.

Китайские астрономы предложили объяснение загадочным радиосигналам, которые время от времени приходят из космоса. Как выяснилось, источником этих «вспышек» могут быть необычные звезды — так называемые странные карликовые пульсары. Работа опубликована в журнале The Astrophysical Journal (AstroJournal).

Речь идет о загадочных космических объектах, которые ученые называют ультрадлиннопериодическими радиотранзиентами (ULPT). В отличие от обычных пульсаров — быстро вращающихся звезд, которые посылают радиосигналы с периодичностью в миллисекунды или секунды — эти объекты «вспыхивают» раз в десятки минут. По всем законам физики они вообще не должны светиться в радиодиапазоне. Но они светятся.

Чтобы объяснить эту загадку, команда профессора Чжоу Ся из Синьцзянской астрономической обсерватории выдвинула необычную гипотезу: возможно, мы имеем дело не с обычными нейтронными звездами, а с экзотическими объектами, в центре которых находится так называемая странная кварковая материя.

Это теоретическая форма вещества, которая может существовать при очень высоких давлениях. Если такая материя действительно есть, она делает звезду более крупной и позволяет ей излучать радиосигналы даже при крайне медленном вращении. Авторы показали, что их модель хорошо описывает сразу несколько известных ULPT — например, GLEAM-X J1627-52 и ASKAP J1832-0911.

Особенно интересен последний. У него наблюдается синхронное изменение радио- и рентгеновского излучения — а это как раз то, что предсказывает теория о странных пульсарах. Кроме того, уровень магнитного поля и яркость таких звезд тоже совпадают с расчетами.

Ученые надеются подтвердить свою гипотезу с помощью телескопов нового поколения — FAST и SKA. Эти установки позволят найти больше подобных объектов и понять, как они устроены изнутри.

