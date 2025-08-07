Житель Северной Кореи обвязался пенопластом и сбежал из страны вплавь по морю 2 7.08.2025, 19:58

1,416

Плыл 10 часов.

О необычном случае, который произошел в конце июля, сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на власти Южной Кореи.

Житель Северной Кореи, имя которого пока не сообщается, смог попасть в Южную Корею оригинальным и рискованным способом.

Он обвязался пенопластом для плавучести и таким образом 10 часов плыл вдоль западного побережья полуострова, незаметно для пограничников, которым приказано стрелять по каждому, кто пытается убежать из страны.

Мужчина был замечен южнокорейскими военными примерно за 1,5 километра к югу от границы с Северной Кореей поздно вечером 30 июля. Сообщается, что беглец размахивал руками и показывал: я к вам.

Этот случай — большая редкость. Ранее ежегодно в Южную Корею попадало более 1000 северокорейцев, но во время пандемии количество резко сократилось. В 2024 году на юг смогли перебраться только 236 человек. Это стало результатом жесткого перекрытия границ режимом Кима.

Большинство беглецов ранее переходили границу с Китаем, где работали сети посредников. После распоряжений Ким Чен Ына усилить границу и усилить контроль возможности для побегов свелись к нескольким опасным сценариям — через демилитаризованную зону, которая строго охраняется, на малых рыбацких лодках или вплавь, как в этом случае.

Сообщается, что в этом случае житель Северной Кореи смог пересечь границу в устье реки на западе полуострова.

Как раз в этой самой местности в прошлом году произошел другой такой случай, когда другой северокореец смог пробраться на юг. А буквально несколько дней назад, в том же районе, был найден труп 36-летнего северокорейского крестьянина, от которого Пхеньян отрекся.

Такие истории свидетельствуют, что даже в условиях жесткого контроля над границами люди продолжают пробираться на свободу, даже рискуя жизнью.

