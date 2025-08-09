Глава Народного Фронта Азербайджана: Южный Кавказ уходит от Москвы и движется в сторону Запада 1 9.08.2025, 13:04

Лидер азербайджанской оппозиции оценил значение соглашения с Арменией, подписанного в Вашингтоне.

Президент Азербайджана Ильхам Алиев и премьер-министр Армении Никол Пашинян 8 августа в Белом доме подписали совместную декларацию о прекращении боевых действий.

Что это событие означает для стран Южного Кавказа и в глобальном геополитическом контексте?

Об этом сайт Charter97.org поговорил с одним из лидеров азербайджанской оппозиции, главой партии Народного Фронта Азербайджана Али Керимли:

— Встреча Алиева и Пашиняна в Вашингтоне при посредничестве президента Трампа, парафирование мирного соглашения между Азербайджаном и Арменией, а также подписание совместного заявления о приверженности миру, несомненно, серьезно приблизили обе страны к миру.

К сожалению, само мирное соглашение между Азербайджаном и Арменией и на этот раз подписано не было. Отсутствие окончательного мирного договора указывает на то, что угрозы миру по-прежнему остаются актуальными.

Тем не менее, считаю, что и совместное заявление, подписанное Алиевым и Пашиняном при участии президента Трампа, возлагает на стороны серьезные обязательства не нарушать мир.

Кроме того, был достигнут компромисс и по вопросу «Зангезурского коридора» — ключевого пункта, который до последнего времени являлся основной причиной разногласий между Азербайджаном и Арменией и касался обеспечения связи между основной территорией Азербайджана и эксклавом — Нахичеванской Автономной Республикой.

Согласно достигнутой договоренности, «Маршрут Трампа во имя международного мира и процветания» (по-английски — TRIPP) должен обеспечить безопасную коммуникацию между основной частью Азербайджана и Нахичеваном, не нарушая территориальную целостность Армении.

Напомню, что Россия очень хотела, чтобы контроль над коммуникациями, проходящими через территорию Армении, осуществляла именно российская ФСБ. До недавнего времени на этом же настаивал и Алиев.

Дальнейшее сближение Азербайджана и Армении на пути к миру, причем при посредничестве президента Трампа в Вашингтоне, а также готовность к тому, чтобы контроль над важными коммуникациями, проходящими через Армению, осуществляли не структуры российской ФСБ, а американские компании, несомненно, ослабляют роль России на Южном Кавказе. Это также свидетельствует о том, что регион, пусть медленно и с сопротивлением, но все же движется в сторону Запада.

В Москве, безусловно, недовольны событиями в Вашингтоне. Однако из-за затяжной и изнуряющей войны с Украиной ресурсы России на сегодняшний день значительно истощены, а ее возможности влиять на ситуацию в Южном Кавказе заметно снизились.

Поэтому надеюсь, что реваншистские попытки России в регионе не принесут результата, и Южный Кавказ продолжит дистанцироваться от Москвы.

Следует подчеркнуть, что Азербайджан остается одной из наиболее авторитарных стран региона. Свободная пресса в стране уничтожена, гражданское общество и оппозиция находятся под жесткими репрессиями. В настоящее время в Азербайджане насчитывается 375 политических заключенных. Выборы полностью превратились в формальность — народ лишен возможности свободно избирать и менять власть. Однако сегодня в обществе существует определенная надежда, что достижение мира между Азербайджаном и Арменией, а также выход нашего региона из орбиты российского влияния и его сближение с Западом создадут предпосылки для начала процесса демократизации в стране.

Самоотверженное сопротивление украинского народа наносит удар по имперским амбициям России, и по мере этого меняются как мир, так и Южный Кавказ.

