Алиев и Пашинян в присутствии Трампа подписали историческое мирное соглашение 3 9.08.2025, 8:54

США также подписали двусторонние соглашения с обеими странами.

Президент Азербайджана Ильхам Алиев и премьер-министр Армении Никол Пашинян 8 августа в Белом доме подписали совместную декларацию о прекращении боевых действий. Об этом сообщает Reuters.

«Нам наконец удалось установить мир. Армения и Азербайджан обязуются навсегда прекратить все боевые действия, открыть торговлю, путешествия и дипломатические отношения, а также уважать суверенитет и территориальную целостность друг друга». — заявил присутствовавший на подписании документа президент США Дональд Трамп.

США также подписали двусторонние соглашения с обеими странами о расширении сотрудничества в сферах энергетики, торговли и технологий, включая ИИ.

«Мы также снимаем ограничения на оборонное сотрудничество между Азербайджаном и Соединенными Штатами. Это очень важно», — добавил Трамп.

