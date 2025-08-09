закрыть
9 августа 2025, суббота, 9:11
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Алиев и Пашинян в присутствии Трампа подписали историческое мирное соглашение

3
  • 9.08.2025, 8:54
  • 1,034
Алиев и Пашинян в присутствии Трампа подписали историческое мирное соглашение

США также подписали двусторонние соглашения с обеими странами.

Президент Азербайджана Ильхам Алиев и премьер-министр Армении Никол Пашинян 8 августа в Белом доме подписали совместную декларацию о прекращении боевых действий. Об этом сообщает Reuters.

«Нам наконец удалось установить мир. Армения и Азербайджан обязуются навсегда прекратить все боевые действия, открыть торговлю, путешествия и дипломатические отношения, а также уважать суверенитет и территориальную целостность друг друга». — заявил присутствовавший на подписании документа президент США Дональд Трамп.

США также подписали двусторонние соглашения с обеими странами о расширении сотрудничества в сферах энергетики, торговли и технологий, включая ИИ.

«Мы также снимаем ограничения на оборонное сотрудничество между Азербайджаном и Соединенными Штатами. Это очень важно», — добавил Трамп.

Написать комментарий 3

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Праздник ожидания праздника
Праздник ожидания праздника Ирина Халип
У Москвы сейчас очень слабая позиция
У Москвы сейчас очень слабая позиция Юрий Федоренко
У Трампа есть два пути
У Трампа есть два пути Виталий Портников
Российская авиация загрустит
Российская авиация загрустит Алексей Копытько