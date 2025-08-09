На крупнейшем в России предприятии по производству пищевой соды произошел взрыв 6 9.08.2025, 13:18

2,148

В больницы доставлены 25 человек.

В российском Стерлитамаке произошел взрыв газа на производственной площадке АО «Башкирская содовая компания» (комплекс «Каустик»). Об этом сообщают региональное управление МЧС и власти республики. По данным МЧС, возгорания не произошло, но для ликвидации последствий были привлечены 42 человека и 15 единиц техники, пишет The Moscow Times.

Министр здравоохранения Башкирии Айрат Рахматуллин сообщил, что в больницы доставлены 25 пострадавших. «На месте работают 19 бригад скорой помощи. Из Уфы санавиацией оперативно выехали бригады врачей. В их составе реаниматологи, комбустиологи и офтальмолог», — написал он в Telegram. Всего, по данным СКР, пострадали не менее 36 человек. О погибших к настоящему моменту информации не поступало.

Компания БСК пояснила РБК, что авария произошла при подготовке к плановому капитальному ремонту: по сварному шву разгерметизировался технологический трубопровод пирогаза на комплексе ВХ-ПВХ (винилхлорид — поливинилхлорид). Поврежденный участок был оснащен системой автоматического отсечения, что позволило оперативно локализовать утечку. Работа комплекса ВХ-ПВХ временно приостановлена.

Прокуратура Республики Башкортостан взяла на контроль выяснение обстоятельств происшествия. Региональное управление Следственного комитета начало доследственную проверку. «В настоящее время проводится осмотр места происшествия, опрашиваются очевидцы, в ходе проверки будут установлены все причины и условия, способствовавшие произошедшему», — пишет СК в своем телеграм-канале.

АО «Башкирская содовая компания» — один из крупнейших в России производителей кальцинированной и пищевой соды, а также заметный игрок в производстве ПВХ, каустической соды и соляной кислоты. Предприятие входит в группу компаний АО «Росхим».

