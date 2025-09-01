закрыть
1 сентября 2025, понедельник, 12:00
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Как Украина сорвала удар 16 «Калибров»

  • 1.09.2025, 11:40
  • 1,870
Как Украина сорвала удар 16 «Калибров»

Украинская разведка наносит упреждающий удар.

Входе массированного ракетно-дронового удара по Украине 28 августа российские оккупанты не смогли в полной мере задействовать свои морские платформы для запуска ракет 3М14 «Калибр» из-за противодействия Главного разведывательного управления Министерства обороны Украины (ГУР МОУ).

Об этом Telegraf UA рассказал украинский военно-политический обозреватель группы «Информационное сопротивление» Александр Коваленко. Он объяснил, что именно произошло.

Военный эксперт напомнил, что в ходе комбинированного удара 28 августа россияне использовали дроны-камикадзе «Шахед-136» и дроны-приманки, авиационные ракеты Х-101 и баллистические ракеты 9М723 и Х47М2 «Кинжал». Однако было существенное отличие: во время ракетного налета 21 августа враг применил ракеты 3М14 «Калибр».

— В этот раз пуски «Калибров» не осуществляли, но в море выходили два носителя с общим количеством пусковых по восемь единиц и общий залп мог составить 16 ракет, — говорит аналитик.

Он объяснил, почему россияне не пошли на очередной акт террора с использованием крылатых ракет с моря, хотя все было готово к этому.

— ГУР МОУ опередило противника и нанесло упреждающий удар. И самое главное — что это было сделано ударным дроном воздушного типа. Раньше эти задачи выполняли морские дроны, но они более медленные, чем воздушные. И в некоторых случаях экипажи российских кораблей даже имели возможность их обезвредить на безопасном от корабля расстоянии, — говорит военно-политический обозреватель.

По его мнению, скорее всего, морской дрон выступал в качестве платформы, а основную ударную задачу выполнили именно воздушные дроны, нанесшие целенаправленный удар. Александр Коваленко заметил, что это первая такая операция с использованием воздушных дронов именно против носителя «Калибров», с поражением перед самым пуском.

Написать комментарий

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Матренкина из района уже разлила масло
Матренкина из района уже разлила масло Ирина Халип
Стая черных лебедей над Кремлем
Стая черных лебедей над Кремлем Юрий Федоренко
Крайне неутешительная для Путина динамика
Крайне неутешительная для Путина динамика Аббас Галлямов
Атомный крейсер для бензоколонки
Атомный крейсер для бензоколонки Владимир Халип