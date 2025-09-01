Как Украина сорвала удар 16 «Калибров» 1.09.2025, 11:40

1,870

Украинская разведка наносит упреждающий удар.

Входе массированного ракетно-дронового удара по Украине 28 августа российские оккупанты не смогли в полной мере задействовать свои морские платформы для запуска ракет 3М14 «Калибр» из-за противодействия Главного разведывательного управления Министерства обороны Украины (ГУР МОУ).

Об этом Telegraf UA рассказал украинский военно-политический обозреватель группы «Информационное сопротивление» Александр Коваленко. Он объяснил, что именно произошло.

Военный эксперт напомнил, что в ходе комбинированного удара 28 августа россияне использовали дроны-камикадзе «Шахед-136» и дроны-приманки, авиационные ракеты Х-101 и баллистические ракеты 9М723 и Х47М2 «Кинжал». Однако было существенное отличие: во время ракетного налета 21 августа враг применил ракеты 3М14 «Калибр».

— В этот раз пуски «Калибров» не осуществляли, но в море выходили два носителя с общим количеством пусковых по восемь единиц и общий залп мог составить 16 ракет, — говорит аналитик.

Он объяснил, почему россияне не пошли на очередной акт террора с использованием крылатых ракет с моря, хотя все было готово к этому.

— ГУР МОУ опередило противника и нанесло упреждающий удар. И самое главное — что это было сделано ударным дроном воздушного типа. Раньше эти задачи выполняли морские дроны, но они более медленные, чем воздушные. И в некоторых случаях экипажи российских кораблей даже имели возможность их обезвредить на безопасном от корабля расстоянии, — говорит военно-политический обозреватель.

По его мнению, скорее всего, морской дрон выступал в качестве платформы, а основную ударную задачу выполнили именно воздушные дроны, нанесшие целенаправленный удар. Александр Коваленко заметил, что это первая такая операция с использованием воздушных дронов именно против носителя «Калибров», с поражением перед самым пуском.

