Мигранты 5 200 раз пытались незаконно попасть в Польшу из Беларуси в августе

  • 1.09.2025, 14:48
иллюстративное фото

За август 2025 года польские пограничники зафиксировали 5200 попыток мигрантов незаконно попасть в ЕС через белорусско-польскую границу, об этом пишет «Медиазона» со ссылкой на польскую пограничную службу.

Такое количество попыток за месяц — рекордный показатель в этом году.

Мигранты пробуют попасть в Польшу по суше, а также по рекам — Нареву, Свислочи, Правой Лесной. Как пишет пресс-служба польских пограничников, часто они ведут себя агрессивно — бросают в польские патрули из-за заграждения камни и ветки. 25 августа один из польских военных получил на границе ранение.

