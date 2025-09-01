закрыть
На учениях ОДКБ в Беларуси отработают применение ядерного оружия

7
  • 1.09.2025, 19:26
  • 1,170
На учениях ОДКБ в Беларуси отработают применение ядерного оружия

Об этом сообщил начальник Генштаба Беларуси.

На учениях Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) отработают «планирование применения ядерного оружия» — без его фактического использования. Об этом сообщил начальник Генштаба Беларуси Павел Муравейко. «В рамках учений планирование применения всех видов оружия предусматривается. А применение — ну, извините, нельзя применять то, что несет угрозу всему миру, всеобщей безопасности. А как это планировать — будем учиться», — пояснил он (цитата по «РИА Новости»).

В маневрах участвуют военные Беларуси, России, Кыргызстана, Таджикистана и Казахстана — свыше 2 тыс. человек и около 450 единиц техники. Серия учений в Беларуси стартовала 31 августа и продлится до 6 сентября. За этот период пройдут три мероприятия ОДКБ: «Взаимодействие-2025», «Поиск-2025» и «Эшелон-2025».

Следом, с 12 по 16 сентября, запланированы российско-белорусские учения «Запад-2025». По словам министра обороны Беларуси Виктора Хренина, на них также предусмотрено «планирование применения» ядерного оружия и ракетной системы «Орешник». Как указывал Хренин в середине августа, эти меры являются «ответом на милитаризацию» у границ страны, в частности — на создание в Польше группировки численностью 30-34 тысячи военнослужащих.

В ноябре 2024 года Владимир Путин утвердил изменения госполитики РФ в области ядерного сдерживания: документ был дополнен положением о возможности ядерного удара в ответ на «агрессию со стороны любого неядерного государства с участием или при поддержке ядерного» — как против России, так и против Беларуси. В декабре 2024-го, по обращению Александра Лукашенко, Путин решил разместить на территории Беларуси баллистические ракеты «Орешник». 1 июля 2025 года Лукашенко заявлял, что российский комплекс появится в стране до конца года, а ранее, в марте, он сообщал, что белорусские специалисты уже изготовили несколько пусковых установок. 8 августа он подтвердил готовность к размещению «Орешника».

