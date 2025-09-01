закрыть
В Финляндии начал работу новый штаб войск НАТО, расположенный в 300 км от Санкт-Петербурга

3
  • 1.09.2025, 20:21
Ранее ближайший к России штаб командования альянса находился в польском Щецине.

С 1 сентября в финском городе Миккели официально начал работу штаб регионального командования сухопутных войск НАТО. Об этом сообщили сухопутные войска Финляндии на своем официальном сайте. Город расположен всего в 140 километрах от российской границы и в 304 километрах от Санкт-Петербурга. Ранее ближайший к России штаб командования альянса находился в польском Щецине — это Многонациональный корпус «Северо-Восток», удаленный на 414 км от Калининграда.

На первом этапе в Миккели будет работать около десяти офицеров, однако в течение нескольких лет численность личного состава увеличится до 50 человек. Руководящий состав будет сформирован из представителей стран — членов НАТО, включая Финляндию. Согласно сообщению, штаб займется управлением сухопутными силами альянса в северном регионе, координацией действий национальных армий, а также совместным планированием учений и операций. Подчиняться новая структура будет командованию НАТО «Норфолк» в США, ответственному за Атлантику и Арктику.

Министр обороны Финляндии Антти Хяккянен одобрил размещение штаба в августе 2025 года. При этом еще в 2024 году военное ведомство определило Миккели как оптимальное место для базирования новой структуры НАТО. Осенью прошлого года Хяккянен подчеркивал, что появление штаба в Миккели — это сигнал Москве: Финляндия является полноправным членом НАТО, а альянс играет ключевую роль в обеспечении ее обороны.

Финляндия вступила в НАТО весной 2023 года, отказавшись от десятилетий военного нейтралитета. Основной причиной стало полномасштабное вторжение России в Украину. За Хельсинки последовала и Швеция, завершившая процесс присоединения к альянсу весной 2024 года. Вступление Финляндии увеличило протяженность общей границы НАТО с Россией более чем на 1300 километров, фактически удвоив ее.

