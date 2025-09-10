закрыть
10 сентября 2025, среда, 10:23
Польша закрывает границу с Беларусью: что происходит сейчас

2
  • 10.09.2025, 9:45
  • 6,774
Сегодня информация о закрытии границ будет официально подтверждена.

На белорусско-польской границе сохраняется напряженная обстановка. По данным ГПК, очередь на выезд из Беларуси в эту страну стоит порядка 1,3 тысячи легковых автомобилей и три автобуса – это данные по состоянию на 8:00 10 сентября.

Вчера премьер-министр Польши Дональд Туск объявил, что Польша закроет границу с Беларусью. Информацию подтвердил и глава польского МВД Марцин Кервиньский, отметив, что это временная мера. Однако конкретной даты возобновления работы погранпереходов пока нет – они снова заработают, когда власти Польши убедятся в безопасности. «Погранпереходы будут открыты только тогда, когда мыбудем на 100% уверены, что ситуация для Польши, для польских граждан не представляет никакой угрозы», – прокомментировал глава польского МВД.

Сегодня информация о закрытии границ будет официально подтверждена – будет опубликовано соответствующее постановление.

В это время перевозчики стали массово ставить на паузу рейсы в Польшу: отмены с сегодняшнего дня.

