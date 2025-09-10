В Польшу летит глава китайской дипломатии

В Польшу летит глава китайской дипломатии8
- 10.09.2025, 16:13
Визит пройдет на фоне закрытия польско-белорусской границы.
Министр иностранных дел Китая Ван И с 12 по 16 сентября совершит визиты в Австрию, Словению и Польшу.
Как сообщил пресс-секретарь МИД Китая Лин Цзянь, цель поездки — укрепление сотрудничества и обсуждение ключевых вопросов двусторонних отношений и международной ситуации. Встреча с польским вице-премьером и министром иностранных дел Радославом Сикорским запланирована на 15 сентября, сообщает rmf24.pl.
Визит китайского дипломата в Польшу совпадает с периодом повышенной напряженности на восточной границе страны. В это же время проходят российско-белорусские военные манёвры «Запад-2025», которые польские власти называют «агрессивными». В ответ на учения правительство в Варшаве приняло решение о полном закрытии границы с Беларусью, включая дорожное и железнодорожное сообщение.
Малашевичи, главный пункт въезда для китайских грузовых поездов в Европейский союз, играют важную роль в торговле между Китаем и Европой. Около 90% перевозок в рамках инициативы China Railway Express проходят через Польшу или прибывают сюда.