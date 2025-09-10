закрыть
10 сентября 2025, среда, 16:36
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

В Польшу летит глава китайской дипломатии

8
  • 10.09.2025, 16:13
  • 4,300
В Польшу летит глава китайской дипломатии
Ван И

Визит пройдет на фоне закрытия польско-белорусской границы.

Министр иностранных дел Китая Ван И с 12 по 16 сентября совершит визиты в Австрию, Словению и Польшу.

Как сообщил пресс-секретарь МИД Китая Лин Цзянь, цель поездки — укрепление сотрудничества и обсуждение ключевых вопросов двусторонних отношений и международной ситуации. Встреча с польским вице-премьером и министром иностранных дел Радославом Сикорским запланирована на 15 сентября, сообщает rmf24.pl.

Визит китайского дипломата в Польшу совпадает с периодом повышенной напряженности на восточной границе страны. В это же время проходят российско-белорусские военные манёвры «Запад-2025», которые польские власти называют «агрессивными». В ответ на учения правительство в Варшаве приняло решение о полном закрытии границы с Беларусью, включая дорожное и железнодорожное сообщение.

Малашевичи, главный пункт въезда для китайских грузовых поездов в Европейский союз, играют важную роль в торговле между Китаем и Европой. Около 90% перевозок в рамках инициативы China Railway Express проходят через Польшу или прибывают сюда.

Написать комментарий 8

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Россия сегодня — вассал Пекина
Россия сегодня — вассал Пекина Гарри Каспаров
Невидимая война России против Европы
Невидимая война России против Европы Петр Олещук
Эти слова Трампа Польша ждала с нетерпением
Эти слова Трампа Польша ждала с нетерпением Михал Шулджиньский
Путину стоит пересадить себе голову
Путину стоит пересадить себе голову Альфред Кох