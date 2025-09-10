закрыть
Спикером Сейма Литвы избран Юозас Олекас

  • 10.09.2025, 17:59
Спикером Сейма Литвы избран Юозас Олекас
Юозас Олекас

Литовский политик — символический «крестный» лидера белорусской оппозиции Николая Статкевича.

Парламент Литвы, начавший осеннюю сессию, избрал социал-демократа Юозаса Олекаса спикером Сейма, сообщает Delfi.

В ходе тайного голосования за кандидата проголосовали 84 депутата Сейма, против — 20, воздержались — 23. Три бюллетеня были признаны недействительными.

Сам Олекас уверяет, что его первой задачей станет назначение своих заместителей.

Юозас Олекас является символическим «крестным» лидера белорусского сопротивления, политзаключенного Николая Статкевича. Литовский политик неоднократно делал заявления в поддержку белорусского оппозиционера.

