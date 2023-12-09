Юозас Олекас: Требую немедленно предоставить информацию о местонахождении и самочувствии Николая Статкевича

Юозас Олекас: Требую немедленно предоставить информацию о местонахождении и самочувствии Николая Статкевича3
- 9.12.2023, 9:54
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Отсутствие сведений лидере белорусской оппозиции более 300 дней неприемлемо.
Глава делегации Европарламента по Беларуси, евродепутат, экс-глава Минобороны и Минздрава Литвы Юозас Олекас потребовал от режима Лукашенко немедленно предоставить информацию о местонахождении и самочувствии лидера белорусской оппозиции Николая Статкевича.
«Я требую от белорусских властей немедленно предоставить информацию о местонахождении и самочувствии Николая Статкевича.
Отсутствие информации о Статкевиче более 300 дней неприемлемо.
Не было ни писем, ни звонков от него, ни контактов с адвокатом, ни свиданий с женой», — написал Юозас Олекас в соцсети X (Twitter).
Ранее главный редактор сайта Charter97.org Наталья Радина потребовала от белорусских властей опровергнуть полученную от нескольких источников информацию о возможной смерти в тюрьме лидера белорусской оппозиции Николая Статкевича.
«Покажите Николая Статкевича, если он жив, его самому близкому и родному человеку — Марине Адамович. Разрешите им свидание или хотя бы видеозвонок!
В противном случае ваше молчание будет означать, что источники правы и на совести Лукашенко и его карателей смерть еще одного политзаключенного», — заявила Наталья Радина.