Юозас Олекас: Требую немедленно предоставить информацию о местонахождении и самочувствии Николая Статкевича 3 9.12.2023, 9:54

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Отсутствие сведений лидере белорусской оппозиции более 300 дней неприемлемо.

Глава делегации Европарламента по Беларуси, евродепутат, экс-глава Минобороны и Минздрава Литвы Юозас Олекас потребовал от режима Лукашенко немедленно предоставить информацию о местонахождении и самочувствии лидера белорусской оппозиции Николая Статкевича.

«Я требую от белорусских властей немедленно предоставить информацию о местонахождении и самочувствии Николая Статкевича.

Отсутствие информации о Статкевиче более 300 дней неприемлемо.

Не было ни писем, ни звонков от него, ни контактов с адвокатом, ни свиданий с женой», — написал Юозас Олекас в соцсети X (Twitter).

Ранее главный редактор сайта Charter97.org Наталья Радина потребовала от белорусских властей опровергнуть полученную от нескольких источников информацию о возможной смерти в тюрьме лидера белорусской оппозиции Николая Статкевича.

«Покажите Николая Статкевича, если он жив, его самому близкому и родному человеку — Марине Адамович. Разрешите им свидание или хотя бы видеозвонок!

В противном случае ваше молчание будет означать, что источники правы и на совести Лукашенко и его карателей смерть еще одного политзаключенного», — заявила Наталья Радина.

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