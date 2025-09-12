Как выглядела встреча с освобожденными белорусскими политзаключенными в Вильнюсе 2 12.09.2025, 8:39

7,470

Галина Дербыш плачет после освобождения. Вильнюс, Литва. 11 сентября 2025 года. Фото: Белсат

Трогательные кадры.

Возле посольства США в Вильнюсе состоялась трогательная встреча с политзаключенными, освобожденными из белорусских тюрем. Всего 11 сентября в Беларуси были освобождены и принудительно депортированы в Литву 52 политзаключенных, сообщает «Белсат».

Освобождение политзаключенных стало возможным после встречи в Минске Александра Лукашенко с посланником президента США Джоном Коулом.

Точное местонахождение лидера белорусской оппозиции Николая Статкевича неизвестно.

Ирина Славникова разговаривает с близкими после освобождения. Вильнюс, Литва. 11 сентября 2025 года. Фото: Белсат

Один из освобожденных политзаключенных. Вильнюс, Литва. 11 сентября 2025 года. Фото: Белсат

Один из освобожденных политзаключенных разговаривает с родственником по видеосвязи. Вильнюс, Литва. 11 сентября 2025 года. Фото: Белсат

Лариса Щирякова после освобождения. Вильнюс, Литва. 11 сентября 2025 года. Фото: Белсат

Один из освобожденных политзаключенных. Вильнюс, Литва. 11 сентября 2025 года. Фото: Белсат

Один из освобожденных политзаключенных. Вильнюс, Литва. 11 сентября 2025 года. Фото: Белсат

Дмитрий Дашкевич после освобождения. Вильнюс, Литва. 11 сентября 2025 года. Фото: Белсат

Один из освобожденных политзаключенных. Вильнюс, Литва. 11 сентября 2025 года. Фото: Белсат

Освобожденные политзаключенные. Вильнюс, Литва. 11 сентября 2025 года. Фото: Белсат

Лариса Щирякова после освобождения. Вильнюс, Литва. 11 сентября 2025 года. Фото: Белсат

Павел Виноградов дает комментарий СМИ после освобождения. Вильнюс, Литва. 11 сентября 2025 года. Фото: Белсат

Один из освобожденных политзаключенных. Вильнюс, Литва. 11 сентября 2025 года. Фото: Белсат

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com