Как выглядела встреча с освобожденными белорусскими политзаключенными в Вильнюсе

Возле посольства США в Вильнюсе состоялась трогательная встреча с политзаключенными, освобожденными из белорусских тюрем. Всего 11 сентября в Беларуси были освобождены и принудительно депортированы в Литву 52 политзаключенных, сообщает «Белсат».
Освобождение политзаключенных стало возможным после встречи в Минске Александра Лукашенко с посланником президента США Джоном Коулом.
