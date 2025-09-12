закрыть
Как выглядела встреча с освобожденными белорусскими политзаключенными в Вильнюсе

  • 12.09.2025, 8:39
  • 7,470
Как выглядела встреча с освобожденными белорусскими политзаключенными в Вильнюсе
Галина Дербыш плачет после освобождения. Вильнюс, Литва. 11 сентября 2025 года. Фото: Белсат

Трогательные кадры.

Возле посольства США в Вильнюсе состоялась трогательная встреча с политзаключенными, освобожденными из белорусских тюрем. Всего 11 сентября в Беларуси были освобождены и принудительно депортированы в Литву 52 политзаключенных, сообщает «Белсат».

Освобождение политзаключенных стало возможным после встречи в Минске Александра Лукашенко с посланником президента США Джоном Коулом.

Точное местонахождение лидера белорусской оппозиции Николая Статкевича неизвестно.

Ирина Славникова разговаривает с близкими после освобождения. Вильнюс, Литва. 11 сентября 2025 года. Фото: Белсат
Один из освобожденных политзаключенных. Вильнюс, Литва. 11 сентября 2025 года. Фото: Белсат
Один из освобожденных политзаключенных разговаривает с родственником по видеосвязи. Вильнюс, Литва. 11 сентября 2025 года. Фото: Белсат
Лариса Щирякова после освобождения. Вильнюс, Литва. 11 сентября 2025 года. Фото: Белсат
Один из освобожденных политзаключенных. Вильнюс, Литва. 11 сентября 2025 года. Фото: Белсат
Один из освобожденных политзаключенных. Вильнюс, Литва. 11 сентября 2025 года. Фото: Белсат
Дмитрий Дашкевич после освобождения. Вильнюс, Литва. 11 сентября 2025 года. Фото: Белсат
Один из освобожденных политзаключенных. Вильнюс, Литва. 11 сентября 2025 года. Фото: Белсат
Освобожденные политзаключенные. Вильнюс, Литва. 11 сентября 2025 года. Фото: Белсат
Лариса Щирякова после освобождения. Вильнюс, Литва. 11 сентября 2025 года. Фото: Белсат
Павел Виноградов дает комментарий СМИ после освобождения. Вильнюс, Литва. 11 сентября 2025 года. Фото: Белсат
Один из освобожденных политзаключенных. Вильнюс, Литва. 11 сентября 2025 года. Фото: Белсат
