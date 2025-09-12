38 стран-членов ОБСЕ призвали освободить всех политзаключенных в Беларуси

38 стран-членов ОБСЕ призвали освободить всех политзаключенных в Беларуси1
- 12.09.2025, 10:41
«Мужество белорусского народа не забыто».
В рамках заседания ОБСЕ Великобритания и еще 37 стран выступили с совместным заявлением, в котором призвали немедленно освободить всех политзаключенных в Беларуси и прекратить масштабные репрессии против гражданского общества, независимых СМИ и оппозиции.
Заявление огласил представитель Канады от имени «Неформальной группы друзей демократической Беларуси», в которую входят страны ЕС, Великобритания, Украина, а также Канада и Норвегия. К инициативе также присоединились Албания, Андорра, Австрия, Лихтенштейн, Мальта, Молдова, Северная Македония, Сан-Марино и Швейцария.
Несмотря на освобождение нескольких сотен политзаключенных с июля 2024 года, тысячи человек по-прежнему находятся за решеткой по политическим мотивам. Многие подвергаются пыткам, содержатся в изоляции и лишены медицинской помощи. По данным правозащитников, уже девять политзаключенных погибли в тюрьмах.
«Когда одних освобождают, другие оказываются за решеткой. Этот бесконечный цикл должен быть разорван», — говорится в заявлении.
В документе также подчеркивается, что поддержка режимом Лукашенко агрессивной войны России против Украины, а также использование миграционного кризиса как инструмента давления на соседей демонстрируют пренебрежение Минска к международной безопасности и обязательствам в рамках ОБСЕ.
Страны-инициаторы заявили, что «мужество белорусского народа не забыто», и выразили неизменную поддержку стремлению граждан Беларуси к свободной, демократической и независимой стране.