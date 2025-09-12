38 стран-членов ОБСЕ призвали освободить всех политзаключенных в Беларуси 1 12.09.2025, 10:41

1,912

«Мужество белорусского народа не забыто».

В рамках заседания ОБСЕ Великобритания и еще 37 стран выступили с совместным заявлением, в котором призвали немедленно освободить всех политзаключенных в Беларуси и прекратить масштабные репрессии против гражданского общества, независимых СМИ и оппозиции.

Заявление огласил представитель Канады от имени «Неформальной группы друзей демократической Беларуси», в которую входят страны ЕС, Великобритания, Украина, а также Канада и Норвегия. К инициативе также присоединились Албания, Андорра, Австрия, Лихтенштейн, Мальта, Молдова, Северная Македония, Сан-Марино и Швейцария.

Несмотря на освобождение нескольких сотен политзаключенных с июля 2024 года, тысячи человек по-прежнему находятся за решеткой по политическим мотивам. Многие подвергаются пыткам, содержатся в изоляции и лишены медицинской помощи. По данным правозащитников, уже девять политзаключенных погибли в тюрьмах.

«Когда одних освобождают, другие оказываются за решеткой. Этот бесконечный цикл должен быть разорван», — говорится в заявлении.

В документе также подчеркивается, что поддержка режимом Лукашенко агрессивной войны России против Украины, а также использование миграционного кризиса как инструмента давления на соседей демонстрируют пренебрежение Минска к международной безопасности и обязательствам в рамках ОБСЕ.

Страны-инициаторы заявили, что «мужество белорусского народа не забыто», и выразили неизменную поддержку стремлению граждан Беларуси к свободной, демократической и независимой стране.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com