12 сентября 2025, пятница, 11:59
38 стран-членов ОБСЕ призвали освободить всех политзаключенных в Беларуси

  • 12.09.2025, 10:41
«Мужество белорусского народа не забыто».

В рамках заседания ОБСЕ Великобритания и еще 37 стран выступили с совместным заявлением, в котором призвали немедленно освободить всех политзаключенных в Беларуси и прекратить масштабные репрессии против гражданского общества, независимых СМИ и оппозиции.

Заявление огласил представитель Канады от имени «Неформальной группы друзей демократической Беларуси», в которую входят страны ЕС, Великобритания, Украина, а также Канада и Норвегия. К инициативе также присоединились Албания, Андорра, Австрия, Лихтенштейн, Мальта, Молдова, Северная Македония, Сан-Марино и Швейцария.

Несмотря на освобождение нескольких сотен политзаключенных с июля 2024 года, тысячи человек по-прежнему находятся за решеткой по политическим мотивам. Многие подвергаются пыткам, содержатся в изоляции и лишены медицинской помощи. По данным правозащитников, уже девять политзаключенных погибли в тюрьмах.

«Когда одних освобождают, другие оказываются за решеткой. Этот бесконечный цикл должен быть разорван», — говорится в заявлении.

В документе также подчеркивается, что поддержка режимом Лукашенко агрессивной войны России против Украины, а также использование миграционного кризиса как инструмента давления на соседей демонстрируют пренебрежение Минска к международной безопасности и обязательствам в рамках ОБСЕ.

Страны-инициаторы заявили, что «мужество белорусского народа не забыто», и выразили неизменную поддержку стремлению граждан Беларуси к свободной, демократической и независимой стране.

