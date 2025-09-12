Проверявший документы на авто литовский пограничник упал в воду в «Мядининкае» из-за енота 2 12.09.2025, 14:17

Веселый и одновременно трогательный инцидент произошел в пункте пропуска «Мядининкай», что на литовской границе. Пограничник спас тонувшего енота, хотя сам оказался в воде. Подробности сообщает СОГГ при МВД Литвы.

В минувшую среду пограничник оформлял автомобили, которые въезжали в Литву из Беларуси. В какой-то момент он увидел, что в пожарный водоем для воды в пункте пропуска упал енот. Животное не могло выбраться, скользя лапами по покрытию. Енот кружил в воде и каждый раз, пытаясь выбраться на берег, соскальзывал в воду.

Предупредив коллег, что ненадолго покинет рабочее место, пограничник в форме побежал к водоему. С края он попытался дотянуться до енота, чтобы вытащить бедолагу на берег. Но сделать это не получалось в том числе и потому, что под рукой не было подходящих средств.

В какой-то момент офицер поскользнулся и сам оказался в воде. Максимальная глубина водоема небольшая – около 1,6 метра. Смеясь над ситуацией, промокший пограничник подошел к еноту, который все еще находился в воде. Затем осторожно схватил его и выбросил на берег. На одном из фото видно, как пограничник бросает енота.

Оказавшись на берегу, енот стряхнул воду с меха и пополз вдоль забора. Там он юркнул в дыру и выбрался в лес, оказавшись на свободе. По этому же пути он, вероятно, и попал сюда, а затем оказался в воде.

Пограничник переоделся в сухую форму и чуть позже вернулся на службу, чтобы продолжить оформление прибывающих в Литву граждан и автомобилей.

