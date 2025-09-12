закрыть
12 сентября 2025, пятница, 19:09
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

НАТО запустило «Восточного часового» для охраны границ с Беларусью и РФ

1
  • 12.09.2025, 18:37
  • 1,858
НАТО запустило «Восточного часового» для охраны границ с Беларусью и РФ

Операция затронет весь восточный фланг НАТО.

НАТО запускает операцию «Восточный часовой», чтобы укрепить позиции на восточном фланге, заявил генсек альянса Марк Рютте на совместной пресс-конференции с Верховным главнокомандующим Объединенными вооруженными силами НАТО в Европе генерал Алексусом Гринкевичем.

В операции будут задействованы силы ряда членов блока, включая Данию, Германию, Францию, Великобританию и другие.

«Противодействие агрессии и защита каждого члена альянса имеют решающее значение. Защита восточного фланга — наша ключевая задача. Именно поэтому мы запускаем инициативу «Восточный часовой» для дальнейшего укрепления нашего восточного фланга», — сказал Рютте.

Гринкевич добавил, что операция затронет весь восточный фланг НАТО.

Написать комментарий 1

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Настоящая ошибка — закрывать глаза на провокацию России
Настоящая ошибка — закрывать глаза на провокацию России Леонид Невзлин
Россия сегодня — вассал Пекина
Россия сегодня — вассал Пекина Гарри Каспаров
Невидимая война России против Европы
Невидимая война России против Европы Петр Олещук
Эти слова Трампа Польша ждала с нетерпением
Эти слова Трампа Польша ждала с нетерпением Михал Шулджиньский