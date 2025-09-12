НАТО запустило «Восточного часового» для охраны границ с Беларусью и РФ 1 12.09.2025, 18:37

Операция затронет весь восточный фланг НАТО.

НАТО запускает операцию «Восточный часовой», чтобы укрепить позиции на восточном фланге, заявил генсек альянса Марк Рютте на совместной пресс-конференции с Верховным главнокомандующим Объединенными вооруженными силами НАТО в Европе генерал Алексусом Гринкевичем.

В операции будут задействованы силы ряда членов блока, включая Данию, Германию, Францию, Великобританию и другие.

«Противодействие агрессии и защита каждого члена альянса имеют решающее значение. Защита восточного фланга — наша ключевая задача. Именно поэтому мы запускаем инициативу «Восточный часовой» для дальнейшего укрепления нашего восточного фланга», — сказал Рютте.

Гринкевич добавил, что операция затронет весь восточный фланг НАТО.

