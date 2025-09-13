Неожиданный поворот: стало известно, что завещал сделать Армани со своей империей 1 13.09.2025, 11:34

1,564

Джорджо Армани

Фото: AFP

Начнется гонка за контроль над одним из самых известных брендов в мире.

Известный итальянский дизайнер Джорджо Армани, который умер 4 сентября в возрасте 91 года, в своем завещании распорядился, чтобы основанный им 50 лет назад дом моды постепенно продали и вывели компанию на биржу, сообщает Reuters.

Отмечается, что из-за этого решения теперь начнется гонка за контроль над одним из самых известных брендов в мире. Это очень важный поворот для компании, которая всегда ревностно оберегала свою независимость и итальянские корни.

У Армани не было детей, способных унаследовать его модную империю, которую аналитики оценивают в сумму от 5 до 12 миллиардов евро (5,9−14 миллиардов долларов).

В завещании указано, что приоритет в покупке должен быть отдан люксовому конгломерату LVMH, косметическому гиганту L’Oréal, лидеру в производстве очков EssilorLuxottica или другой группе «равного уровня», которую определит созданный дизайнером фонд по сохранению его наследия — с согласия партнера Армани по жизни и по бизнесу Панталео Делл’Орко.

Все три упомянутые компании уже сделали заявления, свидетельствующие о том, что они открыты к потенциальной сделке.

То, что Джорджо Армани распорядился продать компанию и в качестве потенциальных покупателей назвал французские бренды, стало неожиданностью, учитывая упорное нежелание модельера в течение всей жизни ослаблять контроль над своим бизнесом или выводить его на биржу. Эксперты отрасли отмечают, что, несмотря на замедление в сфере люкса по всему миру, модный дом Армани сохраняет высокую привлекательность для инвесторов.

