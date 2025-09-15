Россиянам запретят иметь много скота и птицы на личных участках 15.09.2025, 2:55

Это может увеличить импортозависимость России от продуктов питания.

В Госдуму РФ внесен законопроект об ограничении количества сельскохозяйственных животных и птиц в личных подсобных хозяйствах (ЛПХ) в городах и селах, которых по стране насчитывается порядка 16,2 млн, согласно переписи 2021 года.

Изменения предлагается внести в федеральный закон о личном подсобном хозяйстве (N112-ФЗ); по ним, нормы на поголовье для владельцев участков будут определять власти регионов, причем заявляется, что при этом будут учитываться географические, природно-климатические условия, местные традиции и особенности разных районов. Авторы инициативы — депутаты Красноярского заксобрания — полагают, что нововведения помогут устранить шум и неприятные запахи от животных, а также предотвратить вспышки опасных заболеваний, пишет The Moscow Times.

По данным аудиторской компании Б1, доля ЛПХ в общем агропроизводстве России составляет около 25% и этот показатель сократился более чем вдвое с 2002 года. В 2023-м общий объем продукции мелких фермеров составил 2,1 трлн руб. в денежном выражении.

Предлагаемые законодателями ограничения станут причиной падения локального производства натуральных продуктов и роста цен на них на 10–15%, считает гендиректор Pro-Vision Communications Владимир Виноградов. Также это может увеличить импортозависимость России от продуктов питания, что сделает менее доступной качественную пищу для граждан. В законопроекте важно прописать меры поддержки мелких фермеров, подчеркнул эксперт.

