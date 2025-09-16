закрыть
16 сентября 2025, вторник
Пользователи Spotify без подписки смогут искать и воспроизводить любые треки

  • 16.09.2025, 1:29
Обновления доступны всем пользователям.

Обновление Spotify: теперь пользователи платформы без подписки могут искать и воспроизводить любые треки, а также сразу слушать музыку, которой поделились друзья. Об этом компания сообщила на официальном сайте.

Пользователи могут создавать собственные плей-листы и изменять их обложки. Можно добавлять собственные изображения, цвета и текстовые эффекты. Функция доступна в 128 странах.

Появился плей-лист daylist, предлагающий треки в зависимости от времени суток или настроения. Через Discover Weekly и Release Radar можно получать персонализированные рекомендации на основе истории прослушивания, включая новые релизы артистов, которых слушает пользователь.

Теперь в приложении можно просматривать тексты песен во время прослушивания и делиться ими в социальных сетях, например, в Instagram или WhatsApp. Обновления доступны всем пользователям бесплатного сервиса по всему миру и позволяют слушать музыку и просматривать контент, который ранее был ограничен.

