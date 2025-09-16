Foreign Policy: Китай может быть слабее, чем кажется 1 16.09.2025, 12:26

Россия и Иран служат наглядным примером.

Западные аналитики десятилетиями переоценивали силу авторитарных государств. Россия, которую считали способной за дни захватить Украину, увязла в позиционной войне с миллионными потерями. Иран, от которого ожидали разрушительной эскалации в случае удара по ядерным объектам, ограничился символическими ответами. Сегодня схожие прогнозы звучат в адрес Китая и возможного вторжения на Тайвань. Но опыт показывает, что автократии страдают от системных слабостей пишет Foreign Policy (перевод — сайт Charter97.org).

По мнению экспертов, диктаторы принимают военные решения, опираясь на льстивые отчеты подчиненных. Коррупция, политический контроль и страх перед собственным населением подрывают эффективность армий. Так было в России — вторжение в Украину оказалось построено на ложных предположениях, офицеры ждали указаний сверху, а генералы гибли на передовой, вынужденные лично руководить войсками.

Иран в критический момент также проявил уязвимость: плохо спланированная инфраструктура позволила США угрожать ядерным объектам, а руководство предпочло быструю деэскалацию из страха перед крахом режима.

Китай, несмотря на быстрый военный рост, сталкивается с теми же проблемами. Ставка на идеологическую лояльность мешает подготовке армии, коррупция разъедает закупки вооружений, а ядерная стратегия подчинена контролю, а не эффективности. Вместо подводных ракетоносцев Пекин делает ставку на уязвимые шахтные установки.

Автократии могут быть опасны, но они довольно уязвимы. Переоценка угрозы ведет к неверным стратегиям — как в случае с Россией и Ираном. Для США задача сегодня — трезво оценить потенциал Китая. Это серьезный соперник, но со своими слабостями.

