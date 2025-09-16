Польша готовится к обороне после атаки российских дронов 16.09.2025, 15:05

1,092

Тысячи поляков записываются на военные курсы.

Впервые за историю НАТО Россия нарушила границы Альянса. Более 20 дронов, выпущенных во время массированной атаки на Украину, вторглись в воздушное пространство Польши. Этот инцидент стал поворотным моментом — тысячи поляков начали записываться на добровольные военные курсы, пишет National Security Journal (перевод — сайт Charter97.org).

Премьер-министр Польши Дональд Туск объявил о создании израильской модели резерва — 500 тысяч подготовленных граждан, готовых к войне в случае необходимости. «Каждый взрослый мужчина должен быть готов к защите Родины», — подчеркнул Туск, добавив, что женщины также активно присоединяются, часто используя отпуска для прохождения подготовки.

Сегодня Польша располагает третьей по численности армией в НАТО после США и Турции и тратит на оборону рекордные 4,7% ВВП — больше, чем Германия, Франция или Великобритания. Планируется, что к концу 2025 года программу подготовки пройдут около 40 тысяч добровольцев, что более чем вдвое превышает уровень 2022 года.

Для многих участие в обучении имеет личный мотив. «Я готова на все, чтобы защитить своего сына», — рассказала одна из женщин-участниц.

Историческая память также играет свою роль. Десятилетия советской оккупации и коммунистического правления остаются болезненным напоминанием для страны. Польша боится повторения сценария Украины и демонстрирует решимость.

Несмотря на демографический спад, Варшава намерена увеличить численность армии почти на треть в ближайшее десятилетие. Эксперты отмечают, что Россия своими действиями добивается обратного эффекта — вместо запугивания она лишь укрепляет решимость Польши и всего НАТО.

