закрыть
16 сентября 2025, вторник, 16:46
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Умер легенда Голливуда Роберт Редфорд

9
  • 16.09.2025, 16:03
  • 2,964
Умер легенда Голливуда Роберт Редфорд
Роберт Редфорд

Ему было 89 лет.

На 90-м году жизни отошел в вечность актер, режиссер и продюсер Роберт Редфорд, который стал символом целой эпохи американского кино.

Как пишет The New York Times, он умер во вторник утром в своем доме в штате Юта, в горах вблизи Прово. О смерти сообщила Синди Бергер, глава PR-агентства Rogers & Cowan PMK, отметив, что Редфорд ушел из жизни во сне. Причина смерти не уточняется.

Редфорд стал звездой в 1960-х годах, а в 1980 году получил премию Оскар за лучшую режиссуру за фильм «Обыкновенные люди», который также был признан лучшим фильмом.

Его волнистые светлые волосы и мальчишеская улыбка сделали его самым желанным актером, но он много работал, чтобы выйти за рамки своей внешности — будь то через политическую деятельность, готовность браться за негламурные роли или стремление создать платформу для низкобюджетных фильмов.

Написать комментарий 9

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Сердце Беларуси бьется благодаря таким, как Статкевич
Сердце Беларуси бьется благодаря таким, как Статкевич Виталий Портников
Настоящая ошибка — закрывать глаза на провокацию России
Настоящая ошибка — закрывать глаза на провокацию России Леонид Невзлин
Россия сегодня — вассал Пекина
Россия сегодня — вассал Пекина Гарри Каспаров
Невидимая война России против Европы
Невидимая война России против Европы Петр Олещук