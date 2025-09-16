Умер легенда Голливуда Роберт Редфорд

Умер легенда Голливуда Роберт Редфорд9
- 16.09.2025, 16:03
- 2,964
Ему было 89 лет.
На 90-м году жизни отошел в вечность актер, режиссер и продюсер Роберт Редфорд, который стал символом целой эпохи американского кино.
Как пишет The New York Times, он умер во вторник утром в своем доме в штате Юта, в горах вблизи Прово. О смерти сообщила Синди Бергер, глава PR-агентства Rogers & Cowan PMK, отметив, что Редфорд ушел из жизни во сне. Причина смерти не уточняется.
Редфорд стал звездой в 1960-х годах, а в 1980 году получил премию Оскар за лучшую режиссуру за фильм «Обыкновенные люди», который также был признан лучшим фильмом.
Его волнистые светлые волосы и мальчишеская улыбка сделали его самым желанным актером, но он много работал, чтобы выйти за рамки своей внешности — будь то через политическую деятельность, готовность браться за негламурные роли или стремление создать платформу для низкобюджетных фильмов.