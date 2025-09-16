ЕС готовит санкции против Грузии 16.09.2025, 17:19

За преследование оппозиции и сотрудничество с Москвой.

Европейская комиссия изучает возможность введения санкций против Грузии, заявила на брифинге официальный представитель ЕК Анита Хиппер, передает Interpressnews. По ее словам, с учетом «огромного отклонения от демократии», допущенного правящей партией «Грузинская мечта», рассматриваются дополнительные варианты оказания давления, «начиная с санкций и заканчивая приостановкой безвизового режима».

Хиппер обратила внимание на продолжающееся преследование журналистов, участников протестов и оппозиционных политиков в республике. К 15 сентября все четыре лидера прозападной коалиции «За перемены»: Зураб Гирчи Джапаридзе, Ника Гварамия, Ника Мелия и Элене Хоштария, оказались в тюрьме. Хоштария была задержана накануне за надпись «Российская мечта» на предвыборном баннере кандидата в мэры Тбилиси от правящей партии Кахи Каладзе. На нее завели уголовное дело о порче имущества.

Хиппер заявила, что Евросоюз поддерживает Хоштарию и других политзаключенных. «Мы заявляем о полной солидарности с этими людьми и призываем к их немедленному освобождению», — подчеркнула она. Хиппер также напомнила, что ЕС уже понизил уровень политических контактов с Грузией и прекратил оказывать финансовую помощь ее властям, усилив поддержку гражданского общества.

О том, что европейские дипломаты обсуждают отмену безвизового режима с Грузией из-за подавления властями протестов, в июле сообщали источники Politico. ЕС воздерживался от каких-либо действий против Тбилиси из-за сопротивления небольшой группы стран-участниц, отмечало издание.

Ранее Совет ЕС приостановил действие безвизового режима для грузинских дипломатов и должностных лиц из-за законов об «иностранных агентах» и запрете «пропаганды ЛГБТ», принятие которых на Западе расценили как авторитарный шаг в стиле Кремля. В Брюсселе подчеркивали, что данные акты «подрывают фундаментальные права грузинского народа» на свободу объединений и выражения мнений, неприкосновенность частной жизни, участие в государственных делах, а также усиливают стигматизацию и дискриминацию.

Внутриполитическая ситуация в Грузии и отношения страны с ЕС обострились после парламентских выборов в октябре 2024 года, на которых одержала победу правящая партия «Грузинская мечта» с 53,93% голосов. Оппозиция обвинила соперников в фальсификациях и отказалась признавать результаты выборов, а 28 ноября власти приостановили процесс евроинтеграции, что спровоцировало массовые протесты. Акции жестко подавлялись силовиками, в том числе с использованием слезоточивого газа и водометов. Были задержаны по меньшей мере 400 человек, подсчитывала Transparency International Georgia. Несмотря на это, люди выходят на протесты до сих пор.

