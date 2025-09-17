Масштабная диверсия в РФ: парализован железнодорожный узел под Екатеринбургом 2 17.09.2025, 8:20

6,010

Это привело к сбою движения эшелонов на всех стратегических направлениях.

Агент украинского партизанского движения Атеш парализовал железнодорожный узел под российским Екатеринбургом, повредив релейное оборудование на железной дороге. В результате это привело к сбою движения эшелонов на всех стратегических направлениях.

«Атеш парализовал железнодорожный узел под Екатеринбургом — под угрозой вся военная логистика России. Через этот узел шли поставки боекомплекта, бронетехники, горючего и личного состава на фронт, а также к заводам и складам на севере и востоке», - говорится в сообщении.

Партизаны также обнародовали фото видео, на котором видно как горит релейное оборудование на железнодорожном узле.

«Теперь военные склады простаивают, что наносит ущерб тылу армии», — отметили в Атеш.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com