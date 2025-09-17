Масштабная диверсия в РФ: парализован железнодорожный узел под Екатеринбургом

Масштабная диверсия в РФ: парализован железнодорожный узел под Екатеринбургом2
- 17.09.2025, 8:20
Это привело к сбою движения эшелонов на всех стратегических направлениях.
Агент украинского партизанского движения Атеш парализовал железнодорожный узел под российским Екатеринбургом, повредив релейное оборудование на железной дороге. В результате это привело к сбою движения эшелонов на всех стратегических направлениях.
«Атеш парализовал железнодорожный узел под Екатеринбургом — под угрозой вся военная логистика России. Через этот узел шли поставки боекомплекта, бронетехники, горючего и личного состава на фронт, а также к заводам и складам на севере и востоке», - говорится в сообщении.
Партизаны также обнародовали фото видео, на котором видно как горит релейное оборудование на железнодорожном узле.
«Теперь военные склады простаивают, что наносит ущерб тылу армии», — отметили в Атеш.