Масштабная диверсия в РФ: парализован железнодорожный узел под Екатеринбургом

  • 17.09.2025, 8:20
  • 6,010
Масштабная диверсия в РФ: парализован железнодорожный узел под Екатеринбургом

Это привело к сбою движения эшелонов на всех стратегических направлениях.

Агент украинского партизанского движения Атеш парализовал железнодорожный узел под российским Екатеринбургом, повредив релейное оборудование на железной дороге. В результате это привело к сбою движения эшелонов на всех стратегических направлениях.

«Атеш парализовал железнодорожный узел под Екатеринбургом — под угрозой вся военная логистика России. Через этот узел шли поставки боекомплекта, бронетехники, горючего и личного состава на фронт, а также к заводам и складам на севере и востоке», - говорится в сообщении.

Партизаны также обнародовали фото видео, на котором видно как горит релейное оборудование на железнодорожном узле.

«Теперь военные склады простаивают, что наносит ущерб тылу армии», — отметили в Атеш.

