Первый российский регион полностью отключают от интернета 2 17.09.2025, 9:14

5,662

Из-за «масштабных работ» «Ростелекома».

Власти Камчатки предупредили о полном отключении интернета из-за «масштабных работ» «Ростелекома», которые будут проводиться с 25 по 29 сентября, пишет The Moscow Times.

В правительстве отметили, что провайдер намерен обновить береговую инфраструктуру подводной волоконно-оптической линии связи (ВОЛС) «Сахалин–Камчатка» в Усть-Большерецком округе. «Непосредственно работы с перерывом сервиса займут 48 часов», — говорится в сообщении пресс-службы правительства региона. Однако сроки начала и окончания работ будут зависеть от гидро- и метеоусловий в морской акватории.

На время отключения все ключевые объекты — банки, магазины, службы и учреждения — перейдут на спутниковую связь, а торговые сети, включая крупнейшую «Шамса», заранее подготовились к отсутствию интернета, отметили в правительстве региона. «Абсолютно точно могу сказать, что жители не останутся без необходимого продовольствия, даже если вдруг они забудут снять наличные», — заверила председатель правительства Камчатского края Юлия Морозова.

Камчатка станет первым регионом России, который на время полностью останется без интернета. Российские власти начали регулярно отключать мобильный интернет в мае, когда в Москве проводился парад победы. Связь глушится во время налетов украинских беспилотников. Согласно подсчетам проекта «На связи», в мае было зафиксировано 69 интернет-шатдаунов, в июне их число увеличилось в 10 раз — до 662, в июле еще в 3,5 раза — до 2099, а в августе установило новый рекорд — 2129. В сентябре шатдауны продолжаются: с 1 по 15-е число мобильный интернет ограничивали ежедневно в 60-70 российских регионах.

На этом фоне Минцифры составило «белый список» сайтов, которые будут доступны россиянам во время отключения мобильного интернета. По данным «Коммерсанта», в перечень войдут 57 ресурсов и сервисов, в том числе приложения крупнейших банков, маркетплейсов и российских социальных сетей. Также работать будут сервисы «Ростелекома», «Мегафона», «Вымпелкома», МТС и Т2, 2GIS, Gismeteo, «Почты России», РЖД, Tutu.ru, HH.ru, ритейлеров DNS, X5 Retail Group, «Магнита», «Аптека.ру» и «Лемана ПРО».

Кроме того, в список включены видеосервис Rutube, кинотеатры «Кинопоиск» и «Иви», а также развлекательные ресурсы Pikabu и «Дзен». Будут доступны и провластные СМИ: «РИА Новости», «Лента.ру», «Комсомольская правда» и РБК. Также продолжат открываться «Госуслуги», сайты правительства, Кремля и ФНС, ресурсы дистанционного электронного голосования и «Госвеб». В Минцифры отметили, что список «будет пополняться с учетом фактической востребованности у населения».

