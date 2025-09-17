закрыть
17 сентября 2025, среда, 10:08
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Первый российский регион полностью отключают от интернета

2
  • 17.09.2025, 9:14
  • 5,662
Первый российский регион полностью отключают от интернета

Из-за «масштабных работ» «Ростелекома».

Власти Камчатки предупредили о полном отключении интернета из-за «масштабных работ» «Ростелекома», которые будут проводиться с 25 по 29 сентября, пишет The Moscow Times.

В правительстве отметили, что провайдер намерен обновить береговую инфраструктуру подводной волоконно-оптической линии связи (ВОЛС) «Сахалин–Камчатка» в Усть-Большерецком округе. «Непосредственно работы с перерывом сервиса займут 48 часов», — говорится в сообщении пресс-службы правительства региона. Однако сроки начала и окончания работ будут зависеть от гидро- и метеоусловий в морской акватории.

На время отключения все ключевые объекты — банки, магазины, службы и учреждения — перейдут на спутниковую связь, а торговые сети, включая крупнейшую «Шамса», заранее подготовились к отсутствию интернета, отметили в правительстве региона. «Абсолютно точно могу сказать, что жители не останутся без необходимого продовольствия, даже если вдруг они забудут снять наличные», — заверила председатель правительства Камчатского края Юлия Морозова.

Камчатка станет первым регионом России, который на время полностью останется без интернета. Российские власти начали регулярно отключать мобильный интернет в мае, когда в Москве проводился парад победы. Связь глушится во время налетов украинских беспилотников. Согласно подсчетам проекта «На связи», в мае было зафиксировано 69 интернет-шатдаунов, в июне их число увеличилось в 10 раз — до 662, в июле еще в 3,5 раза — до 2099, а в августе установило новый рекорд — 2129. В сентябре шатдауны продолжаются: с 1 по 15-е число мобильный интернет ограничивали ежедневно в 60-70 российских регионах.

На этом фоне Минцифры составило «белый список» сайтов, которые будут доступны россиянам во время отключения мобильного интернета. По данным «Коммерсанта», в перечень войдут 57 ресурсов и сервисов, в том числе приложения крупнейших банков, маркетплейсов и российских социальных сетей. Также работать будут сервисы «Ростелекома», «Мегафона», «Вымпелкома», МТС и Т2, 2GIS, Gismeteo, «Почты России», РЖД, Tutu.ru, HH.ru, ритейлеров DNS, X5 Retail Group, «Магнита», «Аптека.ру» и «Лемана ПРО».

Кроме того, в список включены видеосервис Rutube, кинотеатры «Кинопоиск» и «Иви», а также развлекательные ресурсы Pikabu и «Дзен». Будут доступны и провластные СМИ: «РИА Новости», «Лента.ру», «Комсомольская правда» и РБК. Также продолжат открываться «Госуслуги», сайты правительства, Кремля и ФНС, ресурсы дистанционного электронного голосования и «Госвеб». В Минцифры отметили, что список «будет пополняться с учетом фактической востребованности у населения».

Написать комментарий 2

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Почему Николай Статкевич отказался покидать Беларусь?
Почему Николай Статкевич отказался покидать Беларусь? Наталья Радина
Сердце Беларуси бьется благодаря таким, как Статкевич
Сердце Беларуси бьется благодаря таким, как Статкевич Виталий Портников
Настоящая ошибка — закрывать глаза на провокацию России
Настоящая ошибка — закрывать глаза на провокацию России Леонид Невзлин
Россия сегодня — вассал Пекина
Россия сегодня — вассал Пекина Гарри Каспаров