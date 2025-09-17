«Rzeczpospolita»: Лукашенко подставил Китай 9 17.09.2025, 13:02

Сколько потеряет Пекин из-за закрытия польско-белорусской границы.

Из-за российско-белорусских учений «Запад» с 12 сентября закрыты пограничные переходы на границе Польши с Беларусью: для легковых автомобилей Тересполь — Брест, для грузовых автомобилей Кукурыки — Козловичи, а также три железнодорожных перехода для грузового движения: Кузница Белостоцккая — Гродно, Семянувка — Свислочь, Тересполь — Брест, пишет польское издание «Rzeczpospolita».

После налета российских дронов на Польшу правительство объявило, что запрет действует до особого распоряжения. «Мы возобновим движение, когда будем уверены, что безопасность поляков гарантирована и нам не грозят никакие провокации», — объяснил министр внутренних дел и администрации Мартин Кервиньский.

Закрытие пограничных переходов, в том числе железнодорожных, должно побудить Россию и Беларусь к деэскалации. Но есть и побочные эффекты — остановился транзитный железнодорожный поток из Китая, который поддерживает дружеские отношения с Москвой и Минском.

Представитель МИД Китая Линь Цзянь заявил в четверг, 11 сентября, что «China–Europe Railway Express — это флагманский проект китайско-польского и китайско-европейского сотрудничества», который «соответствует общим интересам обеих сторон». Он выразил надежду, что Польша «предпримет конкретные и эффективные действия для обеспечения безопасной и бесперебойной работы поездов и стабильности международных промышленных цепочек поставок».

Закрытие пограничных переходов может подтолкнуть Пекин к давлению на Москву и Минск, так как через Польшу проходит 90% железнодорожных перевозок между Китаем и ЕС. Анализирующая транспортный рынок компания Upply подчеркивает, что в 2024 году объем железнодорожных перевозок между Китаем и ЕС вырос на 10,6% — до 745 900 TEU (стандартных двадцатифутовых контейнеров).

Стоимость грузов, перевозимых по этому евразийскому железнодорожному маршруту, достигла 29,4 млрд долларов — на 84,9% больше, чем в 2023 году. Железнодорожные перевозки составили уже 3,7% всего годового товарооборота между ЕС и Китаем против 2,1% годом ранее.

Этому росту способствовало наступление на европейский рынок китайских платформ электронной торговли. Теперь, после закрытия Польшей пограничных переходов — меры, вызванной агрессивными действиями России и Беларуси, — Temu, Shein и другие могут столкнуться с трудностями при своевременной доставке заказанных товаров. «Если бы этот поток был перекрыт, часть посылок пришлось бы отправлять морским транспортом, а часть (возможно, 30%) — авиационным. Это скажется на стоимости и операционном качестве поставок, особенно если самолеты будут перегружены», — указывает президент Last Mile Experts Марек Ружицкий.

«Когда на решения влияет обеспокоенность безопасностью, экономические последствия имеют второстепенное значение для тех, кто принимает решения, — говорит профессор Войцех Папроцкий из SGH. — Но они болезненны для торговых партнеров и логистических операторов. Задержка поставок комплектующих из Китая может привести к остановке производства в Европе, а убытки будут исчисляться сотнями миллионов евро», — оценивает он.

