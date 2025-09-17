Делегация Европарламента по связям с Беларусью призвала немедленно освободить Николая Статкевича 1 17.09.2025, 13:16

О его судьбе ничего неизвестно уже шестые сутки.

Глава делегации Европейского парламента по связям с Беларусью Малгожата Госевска, а также ее заместители — евродепутаты Томас Тобе и Михал Кабоско — сделали заявление в связи с исчезновением лидера белорусской оппозиции Николая Статкевича. О нем нет никакой информации уже шестые сутки:

— После недавнего освобождения из тюрьмы Статкевич был насильно вывезен к границе с Литвой, где он отказался от депортации и выбрал остаться на родине. С тех пор его местонахождение неизвестно. Отказ белорусских властей сообщать о его положении и состоянии вызывает серьезные опасения, что он снова был помещен под стражу.

Эта ситуация представляет собой насильственное исчезновение — грубое нарушение международного права, как подчеркнула Amnesty International.

Делегация убеждена, что белорусские власти несут полную ответственность за жизнь и безопасность Николая Статкевича:

— Николай Статкевич долгое время символизировал мужество, достоинство и решимость белорусского народа в борьбе за свободу. Его решение остаться среди своего народа, несмотря на годы заключения и пыток, является свидетельством настоящего лидерства и самопожертвования.

Евродепутаты призывает белорусские власти:

— немедленно сообщить о местонахождении и состоянии здоровья Николая Статкевича,

— гарантировать его безопасность и свободу,

— прекратить использование политических заключенных как инструмента торга,

— немедленно освободить всех, кто находится в заключении за защиту и осуществление своих основных прав и свобод.

«Мы также призываем белорусские власти прекратить практику насильственной депортации бывших политических заключенных. Всем гражданам Беларуси должно быть гарантировано право свободно жить и работать в своей стране. Для этого необходимо полностью реабилитировать бывших политзаключенных, немедленно прекратить их преследование, а также поддержать их реинтеграцию в общество.

Сердце свободной Беларуси продолжает биться благодаря таким людям, как Николай Статкевич. Его исчезновение — это не только нападение на одного человека, но и удар по самой надежде на демократическую Беларусь. Жыве Беларусь!» — говорится в заявлении.

