закрыть
17 сентября 2025, среда, 15:18
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Делегация Европарламента по связям с Беларусью призвала немедленно освободить Николая Статкевича

1
  • 17.09.2025, 13:16
  • 2,232
Делегация Европарламента по связям с Беларусью призвала немедленно освободить Николая Статкевича

О его судьбе ничего неизвестно уже шестые сутки.

Глава делегации Европейского парламента по связям с Беларусью Малгожата Госевска, а также ее заместители — евродепутаты Томас Тобе и Михал Кабоско — сделали заявление в связи с исчезновением лидера белорусской оппозиции Николая Статкевича. О нем нет никакой информации уже шестые сутки:

— После недавнего освобождения из тюрьмы Статкевич был насильно вывезен к границе с Литвой, где он отказался от депортации и выбрал остаться на родине. С тех пор его местонахождение неизвестно. Отказ белорусских властей сообщать о его положении и состоянии вызывает серьезные опасения, что он снова был помещен под стражу.

Эта ситуация представляет собой насильственное исчезновение — грубое нарушение международного права, как подчеркнула Amnesty International.

Делегация убеждена, что белорусские власти несут полную ответственность за жизнь и безопасность Николая Статкевича:

— Николай Статкевич долгое время символизировал мужество, достоинство и решимость белорусского народа в борьбе за свободу. Его решение остаться среди своего народа, несмотря на годы заключения и пыток, является свидетельством настоящего лидерства и самопожертвования.

Евродепутаты призывает белорусские власти:

— немедленно сообщить о местонахождении и состоянии здоровья Николая Статкевича,

— гарантировать его безопасность и свободу,

— прекратить использование политических заключенных как инструмента торга,

— немедленно освободить всех, кто находится в заключении за защиту и осуществление своих основных прав и свобод.

«Мы также призываем белорусские власти прекратить практику насильственной депортации бывших политических заключенных. Всем гражданам Беларуси должно быть гарантировано право свободно жить и работать в своей стране. Для этого необходимо полностью реабилитировать бывших политзаключенных, немедленно прекратить их преследование, а также поддержать их реинтеграцию в общество.

Сердце свободной Беларуси продолжает биться благодаря таким людям, как Николай Статкевич. Его исчезновение — это не только нападение на одного человека, но и удар по самой надежде на демократическую Беларусь. Жыве Беларусь!» — говорится в заявлении.

Написать комментарий 1

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Эпический герой
Эпический герой Андрей Санников
Почему Николай Статкевич отказался покидать Беларусь?
Почему Николай Статкевич отказался покидать Беларусь? Наталья Радина
Сердце Беларуси бьется благодаря таким, как Статкевич
Сердце Беларуси бьется благодаря таким, как Статкевич Виталий Портников
Настоящая ошибка — закрывать глаза на провокацию России
Настоящая ошибка — закрывать глаза на провокацию России Леонид Невзлин