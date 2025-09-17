закрыть
17 сентября 2025, среда
Власти Эстонии начнут продавать брошенные у границы с Россией автомобили

  • 17.09.2025, 14:40
  • 1,894
Власти Эстонии начнут продавать брошенные у границы с Россией автомобили

Вырученные средства пойдут в бюджет.

В Эстонии будут конфисковывать и выставлять на торги автомобили, брошенные на границе с Россией, сообщает ERR. Департамент транспорта начнет эвакуировать машины, которые остаются на парковке возле КПП «Койдула» дольше трех суток, с октября. Их будут вывозить на охраняемую стоянку в городе Выру, в 44 километрах от границы.

Представитель департамента Сийм Якси напомнил, что на парковке установлено ограничение в 72 часа, и при въезде водитель должен обозначить дату и время начала стоянки. «Если этого нет, то у нас автоматически есть право машину эвакуировать», — отметил он и сослался на закон о дорожном движении, вступивший в силу с 2025 года. По словам Якси, владелец должен объявиться в течение месяца, иначе автомобиль выставят на аукцион. Вырученные средства пойдут в бюджет, в том числе за счет них будут компенсированы расходы на перевозку и хранение.

Контракт на эвакуацию заключен с компанией Svenai OÜ и действует до конца 2026 года. Эстонские власти уже начали идентифицировать владельцев автомобилей, длительное время стоящих на бесплатной парковке у КПП «Койдула». При вывозе представитель департамента составляет акт с фиксацией состояния машины, указывая основания для перемещения. После этого владельца повторно уведомляют по электронной почте и, при возможности, по телефону, сообщая о связанных расходах, которые нужно оплатить для возвращения транспортного средства. Стоимость эвакуации одного автомобиля составляет 152 евро. Один месяц содержания на охраняемой стоянке обойдется в 237 евро плюс НДС.

После начала войны в Украине граничащие с РФ страны Европы запретили въезд автомобилей с российскими номерами. В частности, такие меры приняли Латвия, Литва, Эстония, Польша, Финляндия и Норвегия. В первых двух странах Балтии транспортные средства с российской регистрацией конфисковывают. Латвия затем передает их Украине в качестве поддержки в борьбе с государством-агрессором, заявлял Минтранс республики. Также владельцы обязаны заплатить штраф. В Латвии — до 2000 евро, в Литве — до 6000 евро, в Эстонии — 400 евро.

