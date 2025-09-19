закрыть
Иностранцы прорыли подземный тоннель из Беларуси в Польшу

4
  • 19.09.2025, 18:26
  • 5,656
Иностранцы прорыли подземный тоннель из Беларуси в Польшу

Видеофакт.

Польские пограничники поймали четырех иностранцев, которые пытались незаконно проникнуть в страну из Беларуси по подземному тоннелю. Их вернули обратно, сообщает пограничная служба страны-соседки.

Утром 19 сентября сотрудники Центра наблюдения за электронными барьерами получили сигнал о попытке незаконного пересечения белорусско-польской границы.

«Иностранцы пытались незаконно пересечь границу через подземный тоннель, который начинался на белорусской стороне у лесной опушки. Прокопав тоннель под заграждением, они рассчитывали остаться незамеченными. Центр наблюдения сразу же уведомил патрули на месте, которые предотвратили попытку незаконного пересечения границы четырьмя иностранцами», — сообщают польские пограничники.

Нарушителей вернули обратно в Беларусь.

