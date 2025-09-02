Ким Чен Ын прибыл в Пекин на бронированном поезде 3 2.09.2025, 10:31

2,224

Северокорейский диктатор боится летать?

Северокорейский диктатор Ким Чен Ын прибудет в столицу Китая на военный парад на специальном бронированном поезде. Специализированный вид транспорта использовался лидерами КНДР десятилетиями, сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Guardian.

По данным издания, пуленепробиваемый бронированный поезд описывается как подвижная «крепость». Он движется со скоростью всего 60 км/ч. Таким образом, путешествие от Пхеньяна до Пекина занимает около 20 часов.

Бронированный поезд имеет отдельные места для диктатора, свиты, охранников, а также место для обсуждения повестки дня перед встречами, говорят эксперты.

Сообщается, что Ким не разделяет страха перед полетами, который заставлял его отца, Ким Чен Ира, путешествовать на дальние расстояния исключительно по железной дороге.

Ранее он летал на саммит 2018 года в Сингапуре с Дональдом Трампом и на встречу с китайским лидером Си Цзиньпином в том же году в китайском городе Далянь. Но поезд, похоже, все же является любимым видом транспорта Кима.

Лидер Северной Кореи является одним из 26 мировых лидеров, которые присоединились к китайскому лидеру Си Цзиньпину, чтобы посмотреть масштабный военный парад в Пекине.

Отметим, что в Пекине 3 сентября состоится церемония «День Победы» на площади Тяньаньмэнь. Она продлится около 70 минут под руководством лидера Китая Си Цзиньпина. Мероприятие станет вторым парадом с 2015 года в честь официальной капитуляции японских войск в 1945 году.

Мероприятия, приуроченные к 80-летию окончания Второй мировой войны, станут одним из ключевых событий в политическом календаре президента Си Цзиньпина. Он будет находиться в центре активностей на площади, демонстрируя силу Китая.

Парад пройдет сразу после саммита в Тяньцзине, где Си Цзиньпин встретится с Путиным, премьер-министром Индии Нарендрой Моди и другими лидерами.

