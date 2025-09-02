Лукашенко снова подогрел слухи о своей болезни 2.09.2025, 11:50

В этот раз диктатора «подставили» китайцы.

31 августа китайское телевидение показало, как Лукашенко с трудом спускается с трапа самолета, что вновь подогрело слухи о болезни диктатора. Ранее Лукашенко заявил, что прошел «медицинское обследование». Так ли все хорошо со здоровьем правителя?

Об этом сайт Charter97.org спросил политолога Дмитрия Болкунца:

— На протяжении последних нескольких лет, особенно последних двух-трех, видно, что у него со здоровьем не все хорошо. Голова трясется, ходить не мог, ему делали операцию, судя по разным данным — в 2022 году.

Очевидно, что у него есть проблемы: постоянная одышка, общее ухудшение состояния. То, что он сейчас публично говорит о своем здоровье, означает, что действительно есть какие-то серьезные причины. Раньше он никогда этого не делал. В авторитарной стране руководитель всегда будет скрывать болезни и демонстрировать, что он «здоров и активен». Но сам факт, что Лукашенко заговорил о своем здоровье, говорит о том, что ситуация серьезная.

