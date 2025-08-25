«Ситуация со здоровьем Лукашенко действительно серьезная» 12 25.08.2025, 15:26

Диктатор не случайно заявил о медобследовании.

Лукашенко заявил, что прошел полное медицинское обследование.

Зачем он сам поднял эту тему и что это может означать в контексте его действительного состояния здоровья?

Об этом сайт Charter97.org поговорил с экономистом и политическим обозревателем Дмитрием Болкунцом:

— Визуально было видно на протяжении последних нескольких лет, особенно последних двух-трех лет, что у него со здоровьем не все хорошо. Голова трясется, ходить не мог, ему делали операцию, судя по разным данным — в 2022 году.

Очевидно, что у него есть проблемы: постоянная одышка, общее ухудшение состояния. То, что он сейчас публично говорит о своем здоровье, означает, что действительно есть какие-то серьезные причины. Раньше он никогда этого не делал. В авторитарной стране руководитель всегда будет скрывать болезни и демонстрировать, что он «здоров и активен». Но сам факт, что Лукашенко заговорил о своем здоровье, говорит о том, что ситуация серьезная.

Можно предположить, что он получает сводки о том, что чиновники обсуждают его состояние за кулисами. Это может быть попыткой развеять слухи и показать окружению, а также продемонстрировать Путину, что он «здоров и работоспособен».

Напомню, Лукашенко обманул Путина, когда участвовал в президентских выборах, хотя обещал этого не делать. Поэтому сейчас он будет всеми силами демонстрировать, что его менять не нужно. Думаю, это сигнал и для кремлевского политбюро.

— Какие болезни Лукашенко сегодня известны и насколько они опасны для его способности управлять страной?

— Визуально понятно, что у него проблемы с лишним весом, плюс диабет. При росте около 190 см он весит порядка 150 килограммов — это ожирение максимальной степени. А значит, есть проблемы с сердцем. Видно и старческое ухудшение зрения. Иногда у него наблюдаются сильные отеки ног — это говорит о проблемах с венозной системой и клапанами.

Есть постоянная одышка. Ранее у него были проблемы с позвоночником — грыжа или другое заболевание, из-за чего делали операцию еще в 90-е годы. Он также говорил, что оперировался на колене. Несколько лет назад у него была серьезная операция на брюшной полости. Что именно лечили — то ли подагра, то ли простата, то ли другое заболевание — точно неизвестно, но факт остается: вмешательства были.

Эти болезни можно назвать «возрастными», но у Лукашенко их целый комплекс.

Что касается психического здоровья, то здесь очевидны проблемы с восприятием действительности. У него нет «тормозов». Ему был поставлен диагноз «мозаичная психопатия», и это, возможно, даже дает ему конкурентное преимущество в политике.

Для окружения это крайне опасно: он не контролирует эмоции, поступки, у него отсутствует сострадание. Для политика это превращается в хладнокровие, но для общества — в угрозу.

Его психические расстройства проявляются в том, что он отдает приказы силовикам избивать, убивать людей, выгонять их из страны. У него отсутствуют чувство справедливости, жалость, эмпатия. Это во многом последствия комплексов и травм детства, о которых он сам часто упоминает. Ненависть, суровость, желание мстить — все это опасно, потому что напрямую влияет на его действия и судьбу целой страны.

