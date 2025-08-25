закрыть
25 августа 2025, понедельник, 9:11
Лукашенко неожиданно подогрел слухи о своей неизлечимой болезни

  • 25.08.2025, 8:46
  • 2,276
Лукашенко неожиданно подогрел слухи о своей неизлечимой болезни

Дыма без огня не бывает.

В СМИ вновь актуальной стала информация о том, что Лукашенко имеет целый букет болезней, которые с возрастом все чаще дают о себе знать. Telegram-канал «Беларуская выведка» пишет, что из-за ухудшения здоровья диктатора может сменить на посту его сын Виктор. В итоге Лукашенко признался, что недавно был вынужден пройти полное медобследование.

Политолог Дмитрий Болкунец иронически прокомментировал эти заявления диктатора:

— Если Лукашенко сам утверждает, что у него «хорошее здоровье», значит, для этого есть основания. Он продолжает активно «работать с документами».

