закрыть
23 августа 2025, суббота, 13:18
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

СМИ: Лукашенко принял решение о передаче власти из-за ухудшения здоровья

2
  • 23.08.2025, 12:54
  • 5,922
СМИ: Лукашенко принял решение о передаче власти из-за ухудшения здоровья

Организм диктатора отравлен медпрепаратами.

Симптомы паркинсонизма у Лукашенко удалось купировать медпрепаратами. Но это — вопрос времени, пишет телеграм-канал «Беларуская выведка».

Медчасть во главе с Абельской понимают, что токсичность принимаемых веществ тормозит развитие болезни, но наносит ущерб внутренним органам Лукашенко. Так же решено было воспользоваться «рецептом от Путина» и приступить к гормонозаместительной терапии. В ближайшее время все отметят изменения в поведении диктатора.

«При этом Лукашенко принял решение о возможной передаче власти. Все будет зависеть от состояния здоровья. Кандидат однозначен — Виктор Лукашенко. Альтернативу Лукашенко старший не рассматривает.

Внутри системы все получили четкий месседж: если что, власть перейдет к Виктору. Все руководители силового блока фактически присягнули ему на верность. Сейчас он занят чисткой и расставлением своих кадров», — утверждают авторы канала.

Написать комментарий 2

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Кувыркался дед с клюшкой
Кувыркался дед с клюшкой Ирина Халип
Не слушайте ботов
Не слушайте ботов Дмитрий Чернышев
Все только начинается
Все только начинается Владимир Фесенко
Путина загнали в цугцванг
Путина загнали в цугцванг Иван Яковина