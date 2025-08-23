СМИ: Лукашенко принял решение о передаче власти из-за ухудшения здоровья 2 23.08.2025, 12:54

Организм диктатора отравлен медпрепаратами.

Симптомы паркинсонизма у Лукашенко удалось купировать медпрепаратами. Но это — вопрос времени, пишет телеграм-канал «Беларуская выведка».

Медчасть во главе с Абельской понимают, что токсичность принимаемых веществ тормозит развитие болезни, но наносит ущерб внутренним органам Лукашенко. Так же решено было воспользоваться «рецептом от Путина» и приступить к гормонозаместительной терапии. В ближайшее время все отметят изменения в поведении диктатора.

«При этом Лукашенко принял решение о возможной передаче власти. Все будет зависеть от состояния здоровья. Кандидат однозначен — Виктор Лукашенко. Альтернативу Лукашенко старший не рассматривает.

Внутри системы все получили четкий месседж: если что, власть перейдет к Виктору. Все руководители силового блока фактически присягнули ему на верность. Сейчас он занят чисткой и расставлением своих кадров», — утверждают авторы канала.

