«Лукашенко умирает, он больной» 25.08.2025, 7:31

Диктатора отправили на полное медобследование.

Во время встречи с журналисткой китайской медиакорпорации China Media Group (CMG) Александр Лукашенко рассказал, что был вынужден пройти полное медобследование на фоне слухов о своем здоровье. Медиа периодически подмечают его проблемы — то дрожь головы, то хромоту или проблемы со зрением. Многие СМИ утверждают, что Лукашенко имеет целый букет болезней, которые с возрастом все чаще дают о себе знать.

«Об этом пописывают: Лукашенко все умирает, он больной. Вижу (и мне доложили об этом) некоторые уже спецслужбы, в том числе дружественные прощупывают, а как здоровье? Вот недавно я первый раз в жизни за два дня прошел полное медицинское обследование. Два дня. Что они только не творили со мной. И даже в мозги залезли, все просветили. И вот некоторые спецслужбы: вот умирает», — сказал Лукашенко.

