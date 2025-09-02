НАТО ответит на российские помехи GPS

НАТО ответит на российские помехи GPS2
Западные спецслужбы называют действия Кремля «крайне безрассудными».
НАТО усиливает меры противодействия российским попыткам глушить спутниковую навигацию на гражданских рейсах. Об этом заявил генсек альянса Марк Рютте, комментируя инцидент с самолетом председателя Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен, пишет Independent (перевод — сайт Charter97.org).
В воскресенье при перелете через воздушное пространство Болгарии борт потерял возможность использовать GPS, однако благополучно приземлился. Болгарские власти подозревают, что за помехами стоит Россия.
«Мы относимся к этому крайне серьезно. Могу заверить, что НАТО работает день и ночь, чтобы противостоять этому, предотвратить повторение и не допустить подобных ситуаций в будущем», — сказал Рютте на пресс-конференции в Люксембурге.
Он отметил, что глушение сигналов — часть кампании гибридных угроз со стороны России, куда также входят диверсии на подводных кабелях в Балтийском море, попытка убийства немецкого промышленника и кибератака на британскую систему здравоохранения.
Зафиксировано около 80 инцидентов в Европе, в которых подозревают Москву. Западные спецслужбы называют эти действия «крайне безрассудными».
Рютте предупредил, что угрозы возрастают ежедневно: «Разница в расстоянии между Литвой на передовой и Люксембургом, Гаагой или Мадридом — пять-десять минут. Именно столько летит современная российская ракета».
Премьер-министр Болгарии заявил, что расследование инцидента не планируется, поскольку «такие случаи происходят ежедневно» и являются побочным эффектом войны в Украине.