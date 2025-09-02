НАТО ответит на российские помехи GPS 2 2.09.2025, 16:35

1,520

Западные спецслужбы называют действия Кремля «крайне безрассудными».

НАТО усиливает меры противодействия российским попыткам глушить спутниковую навигацию на гражданских рейсах. Об этом заявил генсек альянса Марк Рютте, комментируя инцидент с самолетом председателя Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен, пишет Independent (перевод — сайт Charter97.org).

В воскресенье при перелете через воздушное пространство Болгарии борт потерял возможность использовать GPS, однако благополучно приземлился. Болгарские власти подозревают, что за помехами стоит Россия.

«Мы относимся к этому крайне серьезно. Могу заверить, что НАТО работает день и ночь, чтобы противостоять этому, предотвратить повторение и не допустить подобных ситуаций в будущем», — сказал Рютте на пресс-конференции в Люксембурге.

Он отметил, что глушение сигналов — часть кампании гибридных угроз со стороны России, куда также входят диверсии на подводных кабелях в Балтийском море, попытка убийства немецкого промышленника и кибератака на британскую систему здравоохранения.

Зафиксировано около 80 инцидентов в Европе, в которых подозревают Москву. Западные спецслужбы называют эти действия «крайне безрассудными».

Рютте предупредил, что угрозы возрастают ежедневно: «Разница в расстоянии между Литвой на передовой и Люксембургом, Гаагой или Мадридом — пять-десять минут. Именно столько летит современная российская ракета».

Премьер-министр Болгарии заявил, что расследование инцидента не планируется, поскольку «такие случаи происходят ежедневно» и являются побочным эффектом войны в Украине.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com