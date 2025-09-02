Глава «Газпрома» начал пугать Европу дефицитом газа в холода 2.09.2025, 20:11

В прошлом году заместитель главы Совета безопасности РФ Медведев также заявлял, что Европа замерзнет.

Председатель правления «Газпрома» Алексей Миллер предупредил о рисках дефицита газа в Европе в случае холодной зимы. По его словам, темпы закачки топлива в подземные хранилища отстают от необходимых, а некоторые страны могут не достичь целевого уровня заполненности к началу отопительного сезона.

«В Европе, похоже, до сих пор не осознают масштаба проблемы с закачкой газа в ПХГ», — заявил Миллер, слова которого приводит пресс-служба компании. Он подчеркнул, что Германии и Нидерландам, входящим в пятерку стран с крупнейшими мощностями хранения, будет сложно достичь целевого показателя в 90%. Сейчас немецкие хранилища заполнены на 71,1%, нидерландские — на 64,8%, утверждает глава «Газпрома».

Наиболее тревожная ситуация, по его словам, складывается в странах Балтии: Инчукалнское ПХГ в Латвии, единственное в регионе, заполнено лишь наполовину, а темпы закачки находятся на историческом минимуме. «То есть подготовка к зиме фактически сорвана», — добавил Миллер. Он также напомнил, что сезон отбора газа из хранилищ в Европе часто начинается уже в первой половине октября, и времени для исправления ситуации остается все меньше.

По данным Gas Infrastructure Europe (GIE) на 31 августа, за пять месяцев летней кампании европейским странам удалось компенсировать лишь две трети объемов газа, израсходованных за прошлую зиму. Разрыв между отобранными и закачанными ресурсами достиг 18,9 млрд куб. м, что является вторым худшим показателем за всю историю наблюдений.

Reuters уточняет, что в целом на конец августа 2025 года хранилища в Европе были заполнены лишь на 76%. Для сравнения: годом ранее этот показатель составлял 92%. В то же время, по оценкам агентства, Европа все же сможет достичь необходимого уровня запасов к октябрю за счет роста импорта СПГ, который должен компенсировать временное снижение поставок из Норвегии из-за планового техобслуживания месторождений.

На этом фоне Евросоюз предпринимает попытки полностью отказаться от российского газа. До 2022 года Россия обеспечивала около 45% газового импорта блока, но к 2024 году ее доля сократилась до 19% — главным образом за счет поставок по «Турецкому потоку» и в форме СПГ. Согласно плану Еврокомиссии, к концу 2025 года показатель должен снизиться до 13%.

При этом в Европарламенте обсуждают ускорение сроков полного эмбарго на российский газ: вместо января 2028 года переход может быть перенесен на начало 2027-го. А накануне председательствующая в Совете ЕС Дания предложила закрыть все возможные лазейки для попадания российского газа на европейский рынок после введения запрета.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com