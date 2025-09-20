закрыть
20 сентября 2025, суббота, 10:18
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Дроны атаковали ПВО российских оккупантов в Крыму

  • 20.09.2025, 10:02
Дроны атаковали ПВО российских оккупантов в Крыму

Первые взрывы прогремели в районе Феодосии.

В ночь на 20 сентября украинские дроны нанесли удар по военным объектам на территории временно оккупированного Крыма. Целью стали позиции российской противовоздушной обороны, пишет Telegram-канал «Крымский ветер».

По данным «Крымского ветра», первые взрывы сегодня ночью в оккупированном Крыму прогремели в районе Феодосии. Это произошло примерно в 02:30. Потом был мощный взрыв в районе этого города примерно в 03:43. Рано утром возле оккупированной Феодосии тоже были слышны взрывы. Видео публикует Telegram-канал «Крымский ветер».

Ночью ВСУ, по информации «Крымского ветра», атаковали позиции ПВО российских оккупантов на Керченском полуострове. Если быть более точным, то между населенными пунктами Курортное и Багерово недалеко от Чокракского озера. В результате воздушной атаки начались пожары.

Это свидетельствует, что украинские БпЛА отлично сделали свою работу. ВСУ активно уничтожают военные объекты российской армии и стратегические объекты на территории временно оккупированного Крыма.

Например, 19 сентября украинские дроны нанесли удар по военным и стратегическим объектам возле оккупированной Феодосии. Возможно, это была Феодосийская нефтебаза или морской нефтяной терминал. ВСУ уже атаковали эти объекты.

Написать комментарий

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Эпический герой
Эпический герой Андрей Санников
Почему Николай Статкевич отказался покидать Беларусь?
Почему Николай Статкевич отказался покидать Беларусь? Наталья Радина
Сердце Беларуси бьется благодаря таким, как Статкевич
Сердце Беларуси бьется благодаря таким, как Статкевич Виталий Портников
Настоящая ошибка — закрывать глаза на провокацию России
Настоящая ошибка — закрывать глаза на провокацию России Леонид Невзлин