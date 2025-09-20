Дроны атаковали ПВО российских оккупантов в Крыму
- 20.09.2025, 10:02
Первые взрывы прогремели в районе Феодосии.
В ночь на 20 сентября украинские дроны нанесли удар по военным объектам на территории временно оккупированного Крыма. Целью стали позиции российской противовоздушной обороны, пишет Telegram-канал «Крымский ветер».
По данным «Крымского ветра», первые взрывы сегодня ночью в оккупированном Крыму прогремели в районе Феодосии. Это произошло примерно в 02:30. Потом был мощный взрыв в районе этого города примерно в 03:43. Рано утром возле оккупированной Феодосии тоже были слышны взрывы. Видео публикует Telegram-канал «Крымский ветер».
Ночью ВСУ, по информации «Крымского ветра», атаковали позиции ПВО российских оккупантов на Керченском полуострове. Если быть более точным, то между населенными пунктами Курортное и Багерово недалеко от Чокракского озера. В результате воздушной атаки начались пожары.
Это свидетельствует, что украинские БпЛА отлично сделали свою работу. ВСУ активно уничтожают военные объекты российской армии и стратегические объекты на территории временно оккупированного Крыма.
Например, 19 сентября украинские дроны нанесли удар по военным и стратегическим объектам возле оккупированной Феодосии. Возможно, это была Феодосийская нефтебаза или морской нефтяной терминал. ВСУ уже атаковали эти объекты.