Страны Шенгена предупредили о «революции на границах» 20.09.2025, 11:46

4,586

Что изменится для белорусов с 12 октября.

С 12 октября на границах стран ЕС, входящих в Шенгенское соглашение, начнет работу цифровая система EES, регистрирующая въезд и выезд лиц из третьих стран в ЕС. Она заменит штампы в паспортах, пишет «Телеграф».

В правительстве Польши, однако, уточнили, что система будет внедряться постепенно и не на всех пунктах пропуска сразу.

Система контроля въезда и выезда (EES) будет собирать биометрические данные иностранцев, въезжающих в ЕС с краткосрочным визитом, такие как отпечатки пальцев, фотографии и другую информацию.

Она станет обязательной независимо от вида транспорта, на котором иностранец передвигается, — автомобиль, автобус, самолет, поезд или паром. Это самая большая революция на европейских границах за последние годы.

Планируется, что система будет автоматически регистрировать въезд, выезд и отказ во въезде граждан третьих стран, следующих в ЕС. Она также будет автоматически рассчитывать срок разрешенного пребывания в Шенгенской зоне и отправлять оповещения в случае превышения установленного законом срока в 90 дней из 180.

А пограничники и правоохранительные органы получат мгновенный доступ к данным о путешественниках, собранным в системе EES. Это позволит им эффективнее бороться с такими злоупотреблениями, как превышение срока пребывания, использование поддельных документов и злоупотребление безвизовым режимом.

EES охватит все страны Шенгенского соглашения, в том числе Швейцарию, Норвегию, Исландию и Лихтенштейн. Однако система не будет применяться в Ирландии и Кипре, которые не входят в зону Шенгена.

Переход на электронную систему будет длиться 6 месяцев. При этом EES не будет применяться в отношении владельцев видов на жительство, долгосрочных виз или лиц, пользующихся особыми исключениями, например, студентов или командированных работников.

Хотя цель внедрения систем EES — повысить безопасность и сократить время оформления, эксперты прогнозируют возможные задержки и трудности на начальном этапе, особенно на небольших пограничных переходах.

EES была первоначально одобрена в 2017 году, но затем не запуск, изначально запланированный на 2020 год, несколько раз переносился.

