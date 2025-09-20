Имперские амбиции России обернулись против нее 20.09.2025, 13:55

Кремль проиграл на Южном Кавказе.

В Вашингтоне 8 августа лидеры Армении и Азербайджана подписали предварительное соглашение о мире и совместную декларацию о создании коридора TRIPP («Маршрут Трампа для международного мира и процветания»), который соединяет эксклав Нахичевань с основной территорией Азербайджана через Армению. Этот прорыв стал важной победой для обеих стран и США, а Россия оказалась главным проигравшим, пишет Atlantic Council (перевод — сайт Charter97.org).

Дипломатическое достижение стало возможным благодаря ошибкам Москвы и ее пренебрежению суверенитетом соседей. Россия традиционно рассматривает границы бывших советских республик как «размытые» зоны влияния, что проявлялось в манипуляциях на протяжении десятилетий — от конфликта в Нагорном Карабахе до контроля энергетики и поставок оружия.

Армения, полагаясь на коллективную безопасность через ОДКБ, не получила помощи в 2022–2023 годах, когда азербайджанские войска продвинулись в Карабах. В то же время Азербайджан, выйдя из российской системы безопасности в 1999 году, сохранял тесные связи с Москвой через вооружение и энергетику. Последние годы армянский рынок подвергался экономическому давлению: запреты на экспорт, ограничения сельхозпродукции и удар по цветочной отрасли.

Россия также прибегала к запугиванию Азербайджана и стран Центральной Азии. Теперь США могут использовать успех соглашения TRIPP для расширения партнерства с регионами Кавказа и Центральной Азии. Создание новых транспортных и железнодорожных связей через Армению к Азербайджану, Турции и дальше в Центральную Азию позволит обойти Россию, укрепить экономические связи и доступ к стратегическим минералам, одновременно поддерживая Украину и усиливая санкции против Москвы.

Этот подход демонстрирует, что мир в регионе можно укреплять без военных действий, используя экономику, инфраструктуру и дипломатические союзы.

