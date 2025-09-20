закрыть
20 сентября 2025, суббота, 14:20
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Имперские амбиции России обернулись против нее

  • 20.09.2025, 13:55
Имперские амбиции России обернулись против нее

Кремль проиграл на Южном Кавказе.

В Вашингтоне 8 августа лидеры Армении и Азербайджана подписали предварительное соглашение о мире и совместную декларацию о создании коридора TRIPP («Маршрут Трампа для международного мира и процветания»), который соединяет эксклав Нахичевань с основной территорией Азербайджана через Армению. Этот прорыв стал важной победой для обеих стран и США, а Россия оказалась главным проигравшим, пишет Atlantic Council (перевод — сайт Charter97.org).

Дипломатическое достижение стало возможным благодаря ошибкам Москвы и ее пренебрежению суверенитетом соседей. Россия традиционно рассматривает границы бывших советских республик как «размытые» зоны влияния, что проявлялось в манипуляциях на протяжении десятилетий — от конфликта в Нагорном Карабахе до контроля энергетики и поставок оружия.

Армения, полагаясь на коллективную безопасность через ОДКБ, не получила помощи в 2022–2023 годах, когда азербайджанские войска продвинулись в Карабах. В то же время Азербайджан, выйдя из российской системы безопасности в 1999 году, сохранял тесные связи с Москвой через вооружение и энергетику. Последние годы армянский рынок подвергался экономическому давлению: запреты на экспорт, ограничения сельхозпродукции и удар по цветочной отрасли.

Россия также прибегала к запугиванию Азербайджана и стран Центральной Азии. Теперь США могут использовать успех соглашения TRIPP для расширения партнерства с регионами Кавказа и Центральной Азии. Создание новых транспортных и железнодорожных связей через Армению к Азербайджану, Турции и дальше в Центральную Азию позволит обойти Россию, укрепить экономические связи и доступ к стратегическим минералам, одновременно поддерживая Украину и усиливая санкции против Москвы.

Этот подход демонстрирует, что мир в регионе можно укреплять без военных действий, используя экономику, инфраструктуру и дипломатические союзы.

Написать комментарий

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Эпический герой
Эпический герой Андрей Санников
Почему Николай Статкевич отказался покидать Беларусь?
Почему Николай Статкевич отказался покидать Беларусь? Наталья Радина
Сердце Беларуси бьется благодаря таким, как Статкевич
Сердце Беларуси бьется благодаря таким, как Статкевич Виталий Портников
Настоящая ошибка — закрывать глаза на провокацию России
Настоящая ошибка — закрывать глаза на провокацию России Леонид Невзлин