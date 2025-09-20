закрыть
ВСУ отбили 17 атак РФ на Покровском направлении

  • 20.09.2025, 17:24
На фронте за сутки произошло почти 80 боев.

По состоянию на 16:00, 20 сентября, на фронте с начала суток произошло 79 боевых столкновений. Наибольшее количество боев зафиксировано на Покровском направлении.

Об этом говорится в отчете Генерального штаба ВСУ.

Сегодня от огня вражеской артиллерии и минометов пострадали громады населенных пунктов Белая Береза, Студенок, Черкасское, Горки, Прогресс, Нововасильевка Сумской области; Карповичи, Блешня, Богданово Черниговской области.

Ситуация на фронтах

На Северо-Слобожанском и Курском направлениях сегодня произошло четыре вражеские атаки. Авиация захватчиков нанесла четыре удара, сбросив при этом пять управляемых авиационных бомб. Кроме того, враг совершил 115 артиллерийских обстрелов позиций украинских войск и населенных пунктов, один из которых - из реактивных систем залпового огня.

На Южно-Слобожанском направлении произошло пять боестолкновений в районах Волчанска, Красного Первого и в сторону Бочкового. Два боестолкновения продолжаются.

На Купянском направлении враг безрезультатно один раз атаковал позиции украинских подразделений в сторону Мирного. Силы обороны имели успех, продвинувшись на отдельных участках до 200 метров и нанеся противнику потери в живой силе.

На Лиманском направлении сегодня захватническая армия осуществила семь атак на позиции украинцев в районах населенных пунктов Грековка, Новомихайловка, Шандриголовое, в сторону населенного пункта Новоселовка. Сейчас продолжаются четыре боевых столкновения.

На Северском направлении с начала суток противник трижды атаковал в сторону Дроновки. В результате разведывательно-поисковых действий наши защитники достигли тактического успеха, продвинувшись на некоторых участках до 200 метров и уничтожив живую силу врага.

На Краматорском направлении противник безрезультатно провел атаку вблизи населенного пункта Часов Яр.

На Торецком направлении украинские защитники продвинулись на отдельных участках до 300 метров и нанесли потери личному составу противника, отбили восемь вражеских попыток вклиниться в нашу оборону в районах Иванополье, Щербиновки, Плещеевки, Степановки, Русиного Яра, Полтавки, Софиевки. До сих пор продолжаются два боестолкновения.

На Покровском направлении с начала суток российские оккупанты совершили 23 попытки потеснить украинских воинов с занимаемых позиций в районах населенных пунктов Владимировка, Никаноровка, Родинское, Красный Лиман, Новоэкономичное, Котлино, Удачное, Молодецкое, Дачное и в сторону населенных пунктов Казацкое и Новопавловка. Силы обороны сдерживают натиск и уже отбили 17 атак.

На Новопавловском направлении украинские защитники провели успешные поисково-ударные действия, результатом которых стало продвижение до 3 километров и уничтожение значительного количества вражеской пехоты и взятие пленных. С начала суток украинскеи защитники остановили шесть штурмов вражеских войск в районах населенных пунктов Филиал, Андреевка-Клевцово, Январское, Малиевка, Камышеваха, Новоивановка и в сторону населенных пунктов Березовое и Нововасильевское, еще шесть боестолкновений продолжаются.

На Гуляйпольском направлении противник трижды атаковал позиции Сил обороны Украины в районе населенного пункта Ольговское. Одно боестолкновение продолжается до сих пор. Агрессор нанес авиационный удар по населенному пункту Белогорье.

На Ореховском направлении украинскеи защитники отбили одну атаку противника в сторону Новоандреевки.

На Приднепровском направлении враг нанес авиаудар по населенному пункту Казацкое, совершил две безрезультатные попытки приблизиться к позициям украинских подразделений в сторону Антоновского моста.

