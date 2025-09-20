закрыть
20 сентября 2025, суббота, 22:34
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Трамп выдвинул жесткий ультиматум Венесуэле

8
  • 20.09.2025, 22:01
  • 2,446
Трамп выдвинул жесткий ультиматум Венесуэле

Чего Белый дом требует от Мадуро?

В Белом доме требуют от Венесуэлы забрать обратно «заключенных и людей из психиатрических учреждений», которых правительство венесуэльского диктатора Николаса Мадуро якобы отправило в США.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение президента США Дональда Трампа в его собственной социальной сети Truth Social.

- Мы хотим, чтобы Венесуэла немедленно приняла всех заключенных и людей из психиатрических учреждений, включая худшие в мире больницы для душевнобольных, которых венесуэльское «руководство» насильно переправило в Соединенные Штаты Америки, - написал президент США.

При этом Трамп утверждает, что «тысячи людей» якобы получили «серьезные ранения» или даже были убиты. Президент США обрушился с угрозами на Венесуэлу, заявив, о «непревзойденной цене», которую заплатит режим Мадуро, если не согласится.

- Уберите их из нашей страны прямо сейчас, или цена, которую вы заплатите, будет непревзойденной!, - добавил американский президент.

Написать комментарий 8

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Эпический герой
Эпический герой Андрей Санников
Почему Николай Статкевич отказался покидать Беларусь?
Почему Николай Статкевич отказался покидать Беларусь? Наталья Радина
Сердце Беларуси бьется благодаря таким, как Статкевич
Сердце Беларуси бьется благодаря таким, как Статкевич Виталий Портников
Настоящая ошибка — закрывать глаза на провокацию России
Настоящая ошибка — закрывать глаза на провокацию России Леонид Невзлин