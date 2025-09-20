Трамп выдвинул жесткий ультиматум Венесуэле

Трамп выдвинул жесткий ультиматум Венесуэле8
- 20.09.2025, 22:01
- 2,446
Чего Белый дом требует от Мадуро?
В Белом доме требуют от Венесуэлы забрать обратно «заключенных и людей из психиатрических учреждений», которых правительство венесуэльского диктатора Николаса Мадуро якобы отправило в США.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение президента США Дональда Трампа в его собственной социальной сети Truth Social.
- Мы хотим, чтобы Венесуэла немедленно приняла всех заключенных и людей из психиатрических учреждений, включая худшие в мире больницы для душевнобольных, которых венесуэльское «руководство» насильно переправило в Соединенные Штаты Америки, - написал президент США.
При этом Трамп утверждает, что «тысячи людей» якобы получили «серьезные ранения» или даже были убиты. Президент США обрушился с угрозами на Венесуэлу, заявив, о «непревзойденной цене», которую заплатит режим Мадуро, если не согласится.
- Уберите их из нашей страны прямо сейчас, или цена, которую вы заплатите, будет непревзойденной!, - добавил американский президент.