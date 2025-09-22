Бернар Арно раскритиковал идею о налоге на богатство во Франции 5 22.09.2025, 7:37

Бернар Арно

Фото: Martin Bureau / Pool / Reuters

Богатейший человек в Европе считает, что это разрушит экономику.

Основатель LVMH (владеет Christian Dior, Bulgari и Loro Piana) Бернар Арно (он и его семья занимают седьмое место в рейтинге богатейших людей мира по версии Forbes с состояниям $157,1 млрд) считает, что введение налога на богатство, получившего название «налог Цукмана», во Франции может разрушить экономику, сообщает Bloomberg.

Он раскритиковал идею экономиста Габриэля Цукмана, выступающего за 2%-ный налог на состояние, превышающее €100 млн.

Цукман — «прежде всего крайне левый активист», заявил миллиардер Sunday Times. «Он использует свои псевдоакадемические знания, которые сами по себе являются предметом широких дискуссий, для служения своей идеологии (целью которой является разрушение либеральной экономики, единственной, которая работает на благо всех)», — убежден он. Арно, состояние которого оценивается в $169 млрд, согласно Bloomberg Billionaires Index, является самым богатым человеком в Европе.

Введение налога для богатых поддерживают депутаты-социалисты. По их словам, он ежегодно будет приносить бюджету €15 млрд.

В интервью Reuters Цукман заявил, что во многих странах самые богатые семьи платят меньше налогов, чем большинство граждан, но во Франции этот разрыв особенно заметен.

«Во-первых, миллиардеры во Франции практически не платят подоходный налог, а во-вторых, их состояние особенно быстро росло за последние 15 лет», — отметил он.

