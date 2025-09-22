Археологи ищут следы библейского рая 22.09.2025, 9:19

Cуществовал ли когда-то Эдемский сад?

Описанный в Библии Эдемский сад на протяжении веков оставался одной из самых больших загадок христианской традиции. Несмотря на то, что современная наука склоняется к объяснению этой истории как мифа, часть археологов и теологов продолжает искать возможные географические прототипы легендарного места, сообщает National Geographic.

В книге Бытия отмечается, что сад был расположен «на востоке» и что из него вытекала река, которая делилась на четыре притока — Тигр, Евфрат, Пишон и Гихон. Первые два легко идентифицировать в пределах современного Ирака и Турции, тогда как по двум другим ученые не имеют общего мнения. Некоторые считают, что Пишон связан с регионом Южной Аравии, известным золотыми рудниками, а Гихон — с территорией Куша, которую связывают как с Нубией в Африке, так и с районами Месопотамии.

Среди гипотез есть и попытки связать Эдем с конкретными реками или даже утраченными водными системами. Археолог Джеймс Зауэр, например, отождествлял Пишон с Вади-эль-Батин — руслом между Саудовской Аравией и Кувейтом, которое пересыхает. Другие теории связывают Гихон с Голубым Нилом, хотя такая версия противоречит библейской географии.

Больше всего поддерживают теорию существования или происхождения идеи Эдемского сада именно из Месопотамии. Некоторые исследователи считают, что описание сада могло быть вдохновлено богатством плодородных земель в дельте Тигра и Евфрата. Этот регион, известный как Плодородный Полумесяц, сыграл ключевую роль в становлении древнейших цивилизаций и получил название «колыбель цивилизации».

В 1980-х годах археолог Юрис Заринс выдвинул гипотезу, что райский сад затоплен водами Персидского залива. Он использовал спутниковые снимки NASA и обнаружил древние русла рек, которые когда-то стекали с Аравийского полуострова. По его мнению, Пишон соответствует Вади-эль-Батин, а Гихон — реке Карун в Иране. Критики этой теории отмечают, что она противоречит библейскому тексту: в нем говорится, что реки вытекали из Эдема, а не впадали в него.

В то же время ряд современных ученых, в частности Франческа Ставракопулу из Эксетерского университета, считают Эдем скорее символическим пространством, основанным на образцах царских садов Древнего Ближнего Востока. Другие, например профессор Марк Лойчер, трактуют его как метафорическое отражение всего культурного мира Западной Азии.

Несмотря на различные версии, археологических доказательств существования Эдема еще нет. Но вера в его реальность продолжает жить и продолжает питать поиски, которые сочетают библейские тексты с современными научными подходами.

