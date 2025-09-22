Кремль анонсировал «важные заявления» Путина

Кремль анонсировал «важные заявления» Путина10
- 22.09.2025, 14:20
Заявления будут сделаны на совещании с постоянными членами Совета безопасности РФ.
Диктатор России Владимир Путин сегодня сделает важные заявления на совещании с постоянными членами Совета безопасности. Об этом сообщил пресс-секретарь правителя РФ Дмитрий Песков.
«Ожидаем, что сегодня на оперативном совещании с постоянными членами Совбеза, где-то после полтретьего, президент сделает ряд важных заявлений», — сказал он (цитата по «РИА Новости»).
Каким темам будут посвящены заявления, Песков не раскрыл.
Путин регулярно проводит оперативные совещания с постоянными членами Совбеза. Диктатор является его председателем. Последняя такая встреча состоялась 29 августа.
Постоянными членами Совета безопасности являются:
премьер РФ Михаил Мишустин;
председатели Госдумы и Совета Федерации Вячеслав Володин и Валентина Матвиенко;
заместитель председателя совета Дмитрий Медведев;
министр обороны Андрей Белоусов;
глава МИД Сергей Лавров;
директор ФСБ Александр Бортников;
директор Службы внешней разведки (СВР) Сергей Нарышкин;
руководитель администрации президента Антон Вайно;
глава МВД Владимир Колокольцев и др.