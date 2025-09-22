закрыть
Кремль анонсировал «важные заявления» Путина

10
  • 22.09.2025, 14:20
  • 4,210
Кремль анонсировал «важные заявления» Путина

Заявления будут сделаны на совещании с постоянными членами Совета безопасности РФ.

Диктатор России Владимир Путин сегодня сделает важные заявления на совещании с постоянными членами Совета безопасности. Об этом сообщил пресс-секретарь правителя РФ Дмитрий Песков.

«Ожидаем, что сегодня на оперативном совещании с постоянными членами Совбеза, где-то после полтретьего, президент сделает ряд важных заявлений», — сказал он (цитата по «РИА Новости»).

Каким темам будут посвящены заявления, Песков не раскрыл.

Путин регулярно проводит оперативные совещания с постоянными членами Совбеза. Диктатор является его председателем. Последняя такая встреча состоялась 29 августа.

Постоянными членами Совета безопасности являются:

премьер РФ Михаил Мишустин;

председатели Госдумы и Совета Федерации Вячеслав Володин и Валентина Матвиенко;

заместитель председателя совета Дмитрий Медведев;

министр обороны Андрей Белоусов;

глава МИД Сергей Лавров;

директор ФСБ Александр Бортников;

директор Службы внешней разведки (СВР) Сергей Нарышкин;

руководитель администрации президента Антон Вайно;

глава МВД Владимир Колокольцев и др.

