Москвичи выдали секретную информацию во время массированного налета БПЛА
- 22.09.2025, 23:55
Атака уже привела к очень серьезным для РФ последствиям.
В понедельник, 22 сентября, в Москве, в самых разных районах города, звучали мощные взрывы, по данным российских СМИ, город подвергся атаке беспилотников. Жители столицы РФ принялись публиковать в соцсетях кадры работы российской ПВО.
По информации Телеграм-канала «КіберБорошно», в районе столицы действительно сработали комплексы ПВО, в том числе «Панцирь-С1», которые, как отмечают аналитики, прикрывают территорию инновационного центра «Сколково». А благодаря самим же россиянам в открытом доступе есть кадры хорошего качества.
Атака уже привела к очень серьезным для РФ последствиям, она вызвала серьезные перебои в работе воздушного сообщения. В крупнейшем аэропорту страны — Шереметьево — были введены временные ограничения на прием и вылет самолетов, пишет «Диалог».
По информации российских телеграм-каналов, задержаны десятки рейсов: более 50 самолетов не смогли вовремя приземлиться, а часть вылетов отменена. Некоторые рейсы отложены на часы, а самый поздний прилет перенесен на следующие сутки.
При этом в Сети также есть кадры, подтверждающие, что гражданские самолеты, не имея возможности приземлиться из-за атаки БПЛА, кружат над Москвой на экстремально низкой высоте, буквально над крышами многоэтажек. Предположительно, такие меры необходимы, чтобы лайнеры не попали в радиус действия ПВО.