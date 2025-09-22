закрыть
22 сентября 2025, понедельник, 23:48
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Москвичи выдали секретную информацию во время массированного налета БПЛА

  • 22.09.2025, 23:55
Москвичи выдали секретную информацию во время массированного налета БПЛА

Атака уже привела к очень серьезным для РФ последствиям.

В понедельник, 22 сентября, в Москве, в самых разных районах города, звучали мощные взрывы, по данным российских СМИ, город подвергся атаке беспилотников. Жители столицы РФ принялись публиковать в соцсетях кадры работы российской ПВО.

По информации Телеграм-канала «КіберБорошно», в районе столицы действительно сработали комплексы ПВО, в том числе «Панцирь-С1», которые, как отмечают аналитики, прикрывают территорию инновационного центра «Сколково». А благодаря самим же россиянам в открытом доступе есть кадры хорошего качества.

Атака уже привела к очень серьезным для РФ последствиям, она вызвала серьезные перебои в работе воздушного сообщения. В крупнейшем аэропорту страны — Шереметьево — были введены временные ограничения на прием и вылет самолетов, пишет «Диалог».

По информации российских телеграм-каналов, задержаны десятки рейсов: более 50 самолетов не смогли вовремя приземлиться, а часть вылетов отменена. Некоторые рейсы отложены на часы, а самый поздний прилет перенесен на следующие сутки.

При этом в Сети также есть кадры, подтверждающие, что гражданские самолеты, не имея возможности приземлиться из-за атаки БПЛА, кружат над Москвой на экстремально низкой высоте, буквально над крышами многоэтажек. Предположительно, такие меры необходимы, чтобы лайнеры не попали в радиус действия ПВО.

Написать комментарий

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Эскалация неизбежна
Эскалация неизбежна Гарри Каспаров
Эпический герой
Эпический герой Андрей Санников
Почему Николай Статкевич отказался покидать Беларусь?
Почему Николай Статкевич отказался покидать Беларусь? Наталья Радина
Сердце Беларуси бьется благодаря таким, как Статкевич
Сердце Беларуси бьется благодаря таким, как Статкевич Виталий Портников