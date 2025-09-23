закрыть
23 сентября 2025, вторник
В России закрылось почти полмиллиона компаний

  • 23.09.2025, 10:06
В России закрылось почти полмиллиона компаний

Экономика РФ испытывает все большее давление.

С начала полномасштабного вторжения в Украину в России прекратили работу около 486 тысяч предприятий, сообщает разведка Украины. По состоянию на 1 сентября 2025 года в стране осталось лишь 3,17 млн зарегистрированных компаний — это Daily Express (перевод — сайт Charter97.org).

Экономика России испытывает все большее давление. В июле рост ВВП составил лишь 0,4% в годовом выражении, замедлилась динамика корпоративных прибылей и реальных зарплат. Санкции ограничили доступ к зарубежным рынкам, что ухудшило возможности для бизнеса.

Одной из причин массовых закрытий стали высокие процентные ставки. Если в сентябре 2022 года ключевая ставка составляла 7,5%, то уже в 2023–2024 годах она достигла 21% и сохранялась на этом уровне большую часть 2025 года. Лишь 12 сентября Центробанк снизил ее до 17%. Дополнительным ударом стало ужесточение налогового контроля: власти рассматривают повышение НДС с 20% до 22% для сокращения бюджетного дефицита.

Наибольшие потери понесли торговля, строительство и промышленность: в этих сферах закрывается в полтора раза больше компаний, чем открывается. Согласно опросу Robota.ru и SberPodbor, только четверть работодателей планируют расширять штат, тогда как в конце 2024 года таких было 56%.

19 сентября Еврокомиссия представила новый пакет санкций, направленных на банковский сектор и энергетические доходы России. По настоянию США предложено полное эмбарго на импорт российского СПГ с января 2027 года — на год раньше намеченного ранее срока.

