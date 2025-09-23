В Самарской области РФ сын и отец безвозмездно взорвали газопровод и два моста

В Самарской области РФ сын и отец безвозмездно взорвали газопровод и два моста1
- 23.09.2025, 13:19
- 2,092
В знак протеста против войны и зла.
В Самарской области РФ при попытке подорвать мост через реку сотрудники Росгвардии задержали семью — 33-летнего сына и 55-летнего отца, сообщает The Moscow Times.
ФСБ приписывает им взрыв в 2023 году магистрального газопровода в Сызранском районе, двух железнодорожных мостов через реки Чапаевка и Самара в 2024 году, а причастность к изготовлению самодельного взрывного устройства, с использованием которого в 2023 году была подорвана трансформаторная подстанция «Куйбышевского нефтеперерабатывающего завода».
При задержании сын пытался покончить собой, нанеся несколько ударов в живот ножом. После задержания он заявил, что совершал теракты безвозмездно из-за несогласия с войной в Украине и привлек к своей деятельности отца.
«СВО — это чёрный день для меня. Это просто то, чего не должно было быть», — говорит на распространенной ФСБ видеозаписи один из мужчин.
«Я за людей… Я против зла», — уточнил он, отвечая на вопрос, зачем попытался покончить с собой при задержании.
На вопрос «кто зло наносит?» задержанный ответил: «Система».
Пока в отношении задержанных возбуждено уголовное дело по статьям о незаконном обороте взрывчатых веществ. Решается вопрос о дополнительных обвинениях в диверсии, государственной измене и участии в террористической организации. Подозреваемым грозит до пожизненного лишения свободы.